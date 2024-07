Belo e Gracyanne teriam firmado 'regra' para reatar casamento, diz colunista

Em meio a rumores de reconciliação, Belo e Gracyanne Barbosa podem ter fechado um 'acordo' para seguir com a união; entenda

Após anunciarem o fim do casamento em abril deste ano, ao que tudo indica, o cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa realmente reataram a relação. De acordo com o jornalista Leo Dias, os dois teriam firmado um acordo para finalmente se reconciliar.

Durante o programa 'Fofocalizando', do SBT, o comunicador revelou, sem entrar em muitos detalhes, que Belo e Gracyanne estariam em um relacionamento aberto. O assunto veio à tona depois que a influenciadora digital publicou nas redes sociais uma festinha intimista para a mãe do pagodeiro e então ex-sogra, Terezinha Vieira.

Segundo o colunista, Dona Terezinha ainda é sogra de Gracy. "Eles continuam morando juntos. Só vou falar por alto… A parada, agora, é relacionamento aberto", disparou o titular do portal LeoDias, na quinta-feira, 25. "Se está bom para eles, quem somos nós para criticar?", acrescentou Cariúcha.

Vale lembrar que, em 2023, Gracyanne Barbosa já falou abertamente sobre o assunto e descartou a possibilidade de aderir à 'regra'. "Nunca pensamos em abrir a relação. No nosso atual momento, não caberia. Eu já tive um relacionamento aberto num outro momento da minha vida, mas hoje eu e Belo nos completamos muito. Não tem espaço para um terceiro", declarou a musa ao jornal Extra, na época.

Eita nós!



Gracyanne Barbosa preparou festa de aniversário surpresa para a mãe de Belo!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/KLmblN1WYq — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 25, 2024

Gracyanne Barbosa investe em venda de conteúdo adulto

Na última segunda-feira, 22, Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para revelar que bateu o martelo e decidiu investir na venda de conteúdo adulto. Após sua separação de Belo, ela passou por uma mudança extrema e agora comercializa fotos e vídeos "de um jeito que você nunca viu" com preços acessíveis para seus seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Gracyanne apareceu para compartilhar a novidade e divulgou sua conta em uma plataforma de conteúdo adultos. Lá, a influenciadora digital revelou que pretende dividir seu lado mais sensual e até responder a mensagens de admiradores com fotos e vídeos personalizados de acordo com as preferências deles.

Quem quiser assinar a plataforma vai precisar investir o valor de R$ 69,90 mensais: “Livre, leve, solta e pronta para aprontar! Quero me conectar com esse meu lado mais sensual e entender também o que você gostaria de ver por aqui… Vai rolar muito do meu dia a dia, muito dos meus treinos, viagens e jobs, muito pole dance também!”, Gracy anunciou; confira mais detalhes!