Gracyanne Barbosa diz que está deixando casa com Belo: 'Mudando'

Após meses morando na mesma casa que Belo, mesmo após separação, Gracyanne Barbosa diz que está deixando a residência; veja

Recentemente, a informação de que Gracyanne Barbosa e Belo ainda moravam juntos na casa no Rio de Janeiro, mesmo após a separação, deu o que falar. Depois de alguns meses da notícia, a influenciadora digital revelou que está de mudança.

Em sua rede social, a famosa foi questionada por várias pessoas sobre o assunto e revelou que tomou uma decisão drástica. Gracyanne então contou que está de mudança e que ainda não sabe se até mudará de estado.

"Essa pergunta aqui foi bem recorrente! Fiquei e falar com vocês, mas ainda não consegui (gosto de responder com tempo). Por enquanto, estou e mudando apenas de casa, mas tenho planos de mudar do RJ também ou me dividir entre SP e RJ, ainda não sei exatamente como farei, estou estudando propostas de trabalho, organizando minha mente, meus projetos e asssim, seguir minha vida...", declarou dando a entender que teria colocado um ponto final na relação após boatos de que estariam vivendo um relacionamento aberto após o fim do casamento.

"Mas é claro, que irei compartilhar tudo com vocês, só não fiz isso ainda, porque estou me organizando (bem virginiana)", brincou sobre ser do signo de Virgem e prezar pela organização.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa apareceu no programa de Rodrigo Faro e falou sobre caminhar sozinha, mesmo ainda existindo sentimento. É bom lembrar que os famosos anunciaram o fim da união em abril deste ano.

Gracyanne Barbosa investe em venda de conteúdo adulto

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para revelar que bateu o martelo e decidiu investir na venda de conteúdo adulto. Após sua separação de Belo, ela passou por uma mudança extrema e agora comercializa fotos e vídeos "de um jeito que você nunca viu" com preços acessíveis para seus seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Gracyanne apareceu para compartilhar a novidade e divulgou sua conta em uma plataforma de conteúdo adultos. Lá, a influenciadora digital revelou que pretende dividir seu lado mais sensual e até responder a mensagens de admiradores com fotos e vídeos personalizados de acordo com as preferências deles.

Quem quiser assinar a plataforma vai precisar investir o valor de R$ 69,90 mensais: “Livre, leve, solta e pronta para aprontar! Quero me conectar com esse meu lado mais sensual e entender também o que você gostaria de ver por aqui… Vai rolar muito do meu dia a dia, muito dos meus treinos, viagens e jobs, muito pole dance também!”, Gracy anunciou; confira mais detalhes!