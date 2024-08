Belo se pronuncia após mudança de Gracyanne: 'Que possamos ficar bem'

Após Gracyanne Barbosa decidir se mudar de casa, Belo se pronunciou e afirmou que espera conseguir ter uma boa relação com a ex-esposa

Algum tempo após o fim do casamento, Gracyanne Barbosa decidiu se mudar de casa e não divide mais o mesmo teto com Belo. No entanto, o cantor também está de malas prontas para se mudar para uma nova casa na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro.

Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, do Uol, ele se pronunciou sobre a mudança da ex-esposa. "No momento não buscamos reconciliação. Temos muitas coisas para resolver ainda. Somos casados em comunhão de bens. Gracyanne tem que tomar algumas decisões que só cabem a ela", disse ele.

Apesar de tudo, Belo afirmou que espera ter uma boa relação com Gracyanne. "Estou fazendo o caminho para que tudo se resolva e que possamos ficar bem. Se não for como casal, que seja como amigos com amor, carinho e respeito", afirmou.

Mudança de casa

Recentemente, a informação de que Gracyanne Barbosa e Belo ainda moravam juntos na casa no Rio de Janeiro, mesmo após a separação, deu o que falar. Depois de alguns meses da notícia, a influenciadora digital revelou que está de mudança. Em sua rede social, a famosa foi questionada por várias pessoas sobre o assunto e revelou que tomou uma decisão drástica. Gracyanne então contou que está de mudança e que ainda não sabe se até mudará de estado.

"Essa pergunta aqui foi bem recorrente! Fiquei de falar com vocês, mas ainda não consegui (gosto de responder com tempo). Por enquanto, estou me mudando apenas de casa, mas tenho planos de mudar do RJ também ou me dividir entre SP e RJ, ainda não sei exatamente como farei, estou estudando propostas de trabalho, organizando minha mente, meus projetos e asssim, seguir minha vida...", declarou dando a entender que teria colocado um ponto final na relação.

"Mas é claro, que irei compartilhar tudo com vocês, só não fiz isso ainda, porque estou me organizando (bem virginiana)", brincou sobre ser do signo de Virgem e prezar pela organização.