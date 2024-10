Gracyanne Barbosa abandona carro por motivo inusitado

A influenciadora Gracyanne Barbosa resolveu abandonar o seu carro em uma avenida movimentada após encontrar um inseto dentro do veículo

Em suas redes sociais, Gracyanne Barbosa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. Na última quinta-feira, 3, a digital influencer mostrou em seu Instagram Stories um susto que passou.

A famosa encontrou uma barata em seu carro e resolveu abandonar o veículo em uma avenida movimentada do Rio de Janeiro. "Ela parou o carro no meio da Lagoa e saiu correndo e me abandonou aqui", contou um amigo que estava com ela. "Eu vou pegar um táxi. Eu nem vi, vocês gritaram: 'a barata' e eu saí", disse ela.

O colega de Gracyanne ficou responsável por cuidar do veículo e a modelo realmente preferiu pedir um carro de aplicativo para voltar para a casa.

Vida de solteira

Gracyanne Barbosa foi a convidada para o podcast Ticaracaticast e abriu o jogo sobre sua vida de solteira. A digital influencer não assumiu nenhum relacionamento desde o fim do seu casamento de 16 anos com o cantor Belo, em abril deste ano.

A famosa revelou que, ao contrário do que muitos pensam, ela não está recebendo muitas cantadas. "Na vida, é péssima [minha relação com os homens]. Os caras têm medo [de falar comigo]. Quando anunciamos que estávamos separados, eu falei 'agora vou receber um monte de mensagem', mas [não veio] nenhuma. Não é que foi pouca, foi nenhuma mensagem de homem", disse ela.

No entanto, a musa já recebeu algumas investidas de mulheres. "Mulher é corajosa. É no Instagram, é no FanFever [plataforma de conteúdo adulto], é pessoalmente, é no banheiro da academia. Agora, homem, é só mensagem fofa, só 'sou seu fã e te acompanho'. Talvez eu seja um perfil de mulher que assusta, não sei. Na vida, não recebo cantada, mesmo em evento", contou.

Gracyanne ainda fez questão de ressaltar que não está em busca de uma relação amorosa no momento, o seu foco é no trabalho. "Fiquei muito tempo casada, estou meio perdida. Dá uma certa preguiça, conhecer alguém é uma burocracia".