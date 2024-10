Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre a vida de solteira: 'Os caras têm medo'

Gracyanne Barbosa deu detalhes de como anda a sua vida amorosa após o fim do casamento de 16 anos com o cantor Belo, em abril deste ano

Gracyanne Barbosa foi a convidada desta terça-feira, 1º, para o podcast Ticaracaticast e abriu o jogo sobre sua vida de solteira. A digital influencer não assumiu nenhum relacionamento desde o fim do seu casamento de 16 anos com o cantor Belo, em abril deste ano.

A famosa revelou que, ao contrário do que muitos pensam, ela não está recebendo muitas cantadas. "Na vida, é péssima [minha relação com os homens]. Os caras têm medo [de falar comigo]. Quando anunciamos que estávamos separados, eu falei 'agora vou receber um monte de mensagem', mas [não veio] nenhuma. Não é que foi pouca, foi nenhuma mensagem de homem", disse ela.

No entanto, a musa já recebeu algumas investidas de mulheres. "Mulher é corajosa. É no Instagram, é no FanFever [plataforma de conteúdo adulto], é pessoalmente, é no banheiro da academia. Agora, homem, é só mensagem fofa, só 'sou seu fã e te acompanho'. Talvez eu seja um perfil de mulher que assusta, não sei. Na vida, não recebo cantada, mesmo em evento", contou.

Gracyanne ainda fez questão de ressaltar que não está em busca de uma relação amorosa no momento, o seu foco é no trabalho. "Fiquei muito tempo casada, estou meio perdida. Dá uma certa preguiça, conhecer alguém é uma burocracia".

Chegada dos 40 anos

Empresária, musa fitness, atriz e influenciadora, a trajetória de Gracyanne Barbosa é a prova de que a carioca, que iniciou a carreira como dançarina de axé, é multifacetada. Depois de completar 40 anos no último dia 20 de setembro, a famosa não tem dúvidas que a conquista da maturidade e a experiência lhe trouxeram paz para entender os desafios que a vida provoca. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala como lida com as cobranças enquanto mulher, ligação familiar e o carinho dos fãs.

"Fazer 40 anos é, sem dúvida, um marco importante. Refleti muito sobre isso e sinto que é uma fase de grande transformação, em que a maturidade e a experiência me permitem enxergar a vida de uma forma mais clara e tranquila", diz.

Gracy completa dizendo que, apesar de ser uma pessoa ligada ao visual, pensa mesmo é em construir uma vida de realizações pessoais. "Não me preocupo tanto com a idade em si, mas com a qualidade de vida e o que ainda quero conquistar. É um momento de celebrar tudo o que já vivi, mas também de continuar com foco nos meus objetivos. Uma fase de gratidão por tudo que já conquistei e todas as oportunidades que estou vivenciando agora".