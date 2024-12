Gominho rompe o silêncio sobre cirurgia de Preta Gil: ‘Dia arrastado’

Um dos grandes amigos de Preta Gil, o influencer Gominho atualizou os seguidores sobre o clima após a cantora passar por uma cirurgia de várias horas

O influenciador digital Gominho é um dos grandes amigos da cantora Preta Gil e se pronunciou sobre a internação da amiga. Em uma declaração na web na noite de sexta-feira, 20, ele falou sobre a cirurgia da artista, que foi operada por mais de 18 horas em um hospital de São Paulo para remover tumores.

O rapaz contou que a amiga está se recuperando depois do longo procedimento e apenas o filho dela, Francisco Gil, está junto com a mãe neste momento para evitar que ela se agite demais.

"Oi, gente! Seguinte, para todo mundo que me mandou mensagem, gente próxima nossa, amigos, galera que segue e que acompanha e que manda energia positiva, né? Foi tudo bem com a operação de Pretinha, ocorreu tudo dentro de como eles imaginavam que ia ocorrer. Ontem foi um dia arrastado e longo mesmo. Foi até a madrugada, mas eles já esperavam por isso, eles já sabiam disso. Que bom que ela tem uma equipe babadeira junto com ela e ela está repousando porque foi uma cirurgia longa. E ela agora tem que descansar", disse ele.

E completou: "Se fica gente lá, primeiro que não pode porque ela está no CTI, UTI, nunca lembro… Mas tem o Francisco lá com ela, o filho… Só que se deixar fica um oba-oba e ela quer ficar agitada, 'hablando', então eu nem fui lá hoje para ela não ficar… Mas deu tudo certo, está tudo bem, correu tudo perfeitamente, graças a Deus. Valeu pelas orações, pela positividade e vamos que vamos. Depois o Sírio deve soltar boletim ou a equipe dela. Só estou aqui falando porque como a galera está mandando mensagem, muita, está tudo bem, gente! Está tudo bem!".

Qual é o estado de saúde de Preta Gil?

Na tarde deste sábado, 21, a equipe de Preta Gil compartilhou um boletim médico sobre o quadro de saúde dela. A artista está na UTI e seu quadro é estável, mas ela ficará em observação intensiva pelos próximos dias.

"A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) foi submetida a uma cirurgia na última quinta-feira, 19 de dezembro. No momento, encontra-se em estado estável e deverá permanecer internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelos próximos dias, conforme planejado. A paciente está sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira", escreveram.

