Giovanna Ewbank choca ao conhecer local pela 1ª vez: 'Nunca tinha'

Prestes a completar 38 anos, Giovanna Ewbank choca ao contar que nunca havia ido ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro; veja o que aconteceu

A apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu ao contar que conheceu o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, pela primeira vez nesta sexta-feira, 13, um dia antes de seu aniversário de 38 anos. Com casa na cidade carioca, a esposa de Bruno Gagliassou chocou com a revelação.

Os famosos foram ao local para um evento e a ruiva ficou encantada com a oportunidade de apreciar o ponto turístico. Usando um look branco, Giovanna Ewbank surgiu deslumbrante no local e aproveitou para fazer vários cliques.

"Olha o presente que eu ganhei na véspera do meu aniversário! Eu nunca tinha vindo ao Cristo Redentor, e poder estar aqui hoje, foi especial demais! Eu pude agradecer a minha vida, a minha família e a todas as bençãos que Deus tem me concedido nesses anos todos. Ele sempre foi muito bom na minha vida! E eu fico muito feliz de hoje poder agradecer aqui, um pouquinho antes de completar 38 anos", contou ela na legenda.

Ainda nas últimas semanas, enquando estava nos EUA com a família, Giovanna Ewbank chamou a atenção ao surgir de biquíni verde e amarelo e recebendo uma mão boba do amado. Antes da viagem, a musa comemorou o aniversário de 4 anos do filho caçula, Zyan. Algumas semanas antes, ela fez a festa para Titi celebrar seus 11 anos em grande estilo e com muita personalidade.

Giovanna Ewbank fica em choque com habilidade do filho

A apresentadora Giovanna Ewbank impressionou ao compartilhar em seus stories um talento de seu filho Bless, de 9 anos. Com a família, em Miami, nos EUA, a famosa gravou que eles acordavam e logo depois do café da manhã já começavam a fazer desenhos e o herdeiro se destacou com seus traços precisos.

A esposa de Bruno Gagliasso então contou que o menino desenhava todos os dias após a refeição e nem tirava o pijama. Impressionada com os papeis repletos de imagens, a ruiva comentou sobre ele ter um grande talento, sendo realmente fora do comum. Veja os desenhos aqui.