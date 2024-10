Gabi Luthai reflete sobre mudanças após a maternidade: 'Leveza da aceitação'

A cantora Gabi Luthai abriu um álbum de fotos na praia e falou sobre como tem se sentido em relação ao seu corpo pós-parto

A cantora e influenciadora digital Gabi Luthai usou as redes sociais para compartilhar com o público uma nova reflexão a respeito da maternidade. Mãe do pequeno Pietro, de seis meses, fruto de seu casamento com Teo Teló, a artista contou como tem se sentido em relação ao seu corpo pós-parto.

Por meio de seu Instagram oficial, Gabi abriu um álbum de fotos na praia e destacou que decidiu publicar os cliques de biquíni como forma de 'mandar a insegurança embora'. "Eu nem ia postar essas fotos sozinha, mas aí lembrei que talvez valha pra algumas mulheres que me seguem: a maternidade é a maior aventura que já embarquei em toda minha vida", iniciou ela.

"Graças a Deus, aliás, estou tendo o privilégio de viver isso! Acabei de colocar Pietro pra dormir, tô com dor nas costas, ele tá pesado kkkk, mas nada se compara a esse amor. Nada. Mesmo depois de toda essa transformação, da Gabi singular, casada com o Teo, pra Gabi mãe, ainda me reconheço em várias coisas antigas. Ainda gosto das mesmas músicas, das mesmas pessoas (não todas), de lugares, de hobbies e ainda me vejo como a mulher que costumava ser", continuou.

Por fim, Gabi Luthai mencionou a aceitação da nova fase: "Também é verdade que a gente muda muito, porque a nossa percepção muda. E é gostosa essa fase em que a gente sai da loucura de não saber o que será, para leveza da aceitação e tranquilidade de uma nova era. É isso. E sim, uma foto de biquíni na praia, pq a tal da insegurança com o corpo vem tbm, mas se vc mandar embora, ela se vai", concluiu.

Nos comentários, diversos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas à cantora, ressaltando o quanto ela continua linda em sua nova fase na maternidade. "Maravilhosa é o nome dela! Mamãe mais gata do ano!", declarou a atriz e apresentadora Thais Fersoza, cunhada de Gabi Luthai.

"Continua linda e com um corpo maravilhoso, a maternidade nos transforma e deixa em nossos corpos uma mudança para lembrarmos sempre do quão abençoado foi gerar uma vida", disse uma seguidora. "Adorei a reflexão! A maternidade mexe com tudo mesmo, e o fato de a gente ter paciência e amorosidade para aceitar nossas novas versões e papéis, torna tudo um pouco mais leve", falou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Gabi Luthai esclarece decisão de não mostrar mais o filho

Recentemente, a cantora Gabi Luthai fez um breve desabafo em suas redes sociais a respeito de uma decisão envolvendo o filho, Pietro. A artista informou ao público que não mostrará mais tanto o pequeno, fruto de seu casamento com Teo Teló, nas redes sociais.

O assunto em questão foi esclarecido após Gabi Luthai receber mensagem de uma seguidora revelando sentir falta de ver registros do bebê. Com isso, a cunhada do cantor Michel Teló explicou que decidiu diminuir as postagens do herdeiro após uma série de ataques; confira mais detalhes!