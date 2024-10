Gabi Luthai esclarece decisão de não mostrar mais o filho: 'Adultos maldosos'

A cantora Gabi Luthai revelou que ficou bastante mexida após onda de ataques contra o pequeno Pietro, seu filho com Teo Teló

A cantora Gabi Luthai fez um breve desabafo em suas redes sociais a respeito de uma decisão envolvendo o filho, Pietro, de 5 meses. Na noite de terça-feira, 8, a artista informou ao público que não mostrará mais o pequeno, fruto de seu casamento com Teo Teló, nas redes sociais.

O assunto em questão foi esclarecido após Gabi Luthai receber mensagem de uma seguidora revelando sentir falta de ver registros do bebê. Com isso, a cunhada do cantor Michel Teló explicou que decidiu diminuir as postagens do herdeiro após uma série de ataques.

De acordo com Gabi, internautas passaram a enviar comentários negativos a respeito do filho quando ela publicava alguma foto do pequeno. "Dias atrás sofremos o primeiro ataque de haters contra o Pietro... Isso mesmo que leram. Adultos sendo maldosos com um bebê", desabafou ela.

"Desde então, decidi limitar bem as postagens com ele, para nos preservar. Fiquei muito mexida, mas sabia que um dia aconteceria. Sempre acontece. A Internet deu voz aos idiotas", completou Gabi Luthai.

Vale lembrar que Pietro é o primeiro filho do casal. Recentemente, a cantora abriu o jogo e revelou que os dois possuem planos de aumentar a família e dar um irmãozinho ao primogênito.

Gabi Luthai diz que não mostrará mais o filho - Reprodução/Instagram

Thais Fersoza e Michel Teló curtem praia com o afilhado, filho de Gabi Luthai

Recentemente, Thais Fersoza e Michel Teló curtiram um momento muito especial. Eles levaram o afilhado Pietro, de cinco meses, para a praia pela primeira vez.

O bebê é filho de Téo Teló e Gabi Luthai, que também estavam presentes na ocasião. Em sua conta no Instagram, Thais compartilhou diversas fotos do momento em família.

"Fim de tarde com o nosso mascotinho do amor, Pietro. A primeira vez dele na praia foi especial demais… aquele pezinho tocando a areia e gostando foi lindo de ver! Momentos especiais que a gente guarda para sempre no coração! Dias felizes, dias de amor", escreveu ela na legenda da publicação.