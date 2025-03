Aos 41 anos, Gracyanne Barbosa abre o coração sobre vontade de ser mãe

Em entrevista ao 'Fantástico', Gracyanne Barbosa confessou desejo de ser mãe e explicou motivo para ter adiado este sonho

Em entrevista ao Fantástico no último domingo, 23, Gracyanne Barbosa falou sobre seu casamento com Belo e revelou o desejo de ser mãe . A musa fitness, de 41 anos, está solteira desde que anunciou, em abril de 2024, o fim do relacionamento de 16 anos com o cantor, de 50 anos.

Durante o bate-papo com Renata Ceribelli, a ex-BBB contou que, ao longo da união, o casal chegou a planejar ter filhos, mas acabou adiando o sonho devido a um contrato profissional de Gracyanne. "Mas eu ainda não quero ter um filho sozinha. Não sei se vou realizar, talvez adote. Não sei ainda, mas sei que é um desejo que quero realizar, não sei como", disse ela.

"Porque acho que é um amor diferente de todos os outros. É um amor que vai me tornar uma pessoa melhor, eu tenho certeza, e também quero dar o meu melhor para uma pessoa, para o meu filho", completou Gra.

Rotina de exercícios

A musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41 anos, está retomando a rotina de exercícios físicos completa após ser eliminada do BBB 25, reality show da TV Globo. Ela, que ficou chocada com o preço do ovo, na segunda-feira, 24, agora admite dificuldade para fazer transport logo ao acordar. "A volta tá mais difícil do que eu esperava", revelou em vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram.

Gracy, inclusive, havia notado o seu ganho de peso no confinamento em fevereiro."As poucas roupas que eu tenho não estão fechando. Acho que até como mais na minha vida real, só que não como óleo, manteiga, sal. O preparo aqui é muito diferente. E as carnes, também, o tipo de carne. Essa semana que estou comendo frango, peixe, ovo. Mas na Xepa não, as carnes são mais gordurosas", justificou ela, que acrescentou: "E malhando infinitamente menos".

