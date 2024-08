Fiuk recebe apoio dos irmãos após desabafo sobre ausência de Fábio Jr

Após mensagem polêmica de Dia dos Pais, o cantor Fiuk recebeu mensagens de apoio dos irmãos, filhos de Fábio Jr

O nome de Fiuk ficou entre os assuntos mais comentados da web na noite de domingo, 11, após o cantor e ator publicar uma mensagem polêmica no Dia dos Pais. Em seu Instagram oficial, o artista fez um desabafo sobre a ausência do pai, Fábio Jr, em seu dia a dia.

Além do desabafo, o que também chamou atenção dos internautas foram os comentários da publicação. Isso porque a atriz Cleo e Zaion Alexandre, dois dos irmãos de Fiuk, deixaram recados de apoio em meio a situação delicada.

"Eu te amo irmão", escreveu Cleo, filha de Fábio Jr com a atriz Gloria Pires. Zaion, fruto do antigo casamento do cantor com a modelo Mari Alexandre, deixou um emoji de coração na postagem de Fiuk.

Quem também prestou apoio ao herdeiro de Fábio foi Mari Alexandre, que comentou um emoji de coração partido na publicação. Além de Fiuk, Cleo e Zaion, o artista é pai de outros duas meninas: Tainá Galvão e Krízia Kartalian, ambas de sua antiga relação com Cristina Karthalian - mãe de Fiuk.

Irmãos de Fiuk comentam publicação sobre Dia dos Pais - Reprodução / Instagram

Fiuk esclarece uso de texto para alfinetar Fábio Jr

Depois de se envolver em polêmica pelo texto publicado para Fábio Jr., Fiuk se pronunciou por usar uma produção copiada da web, onde ele criticava a paternidade ausente do artista, neste domingo (11). O cantor esclareceu a cópia como uma forma mais suave de expressar os sentimentos confusos que sentiu enquanto tentava produzir algo para homenagear o pai.

"Eu peguei [o texto], porque eu fiquei escrevendo tantas coisas ontem, eu cheguei até a escrever uma música, que eu não gostei de ouvir. Eu escrevi umas coisas pesadas, que por mais que estivesse sentindo, eu sou amor", explicou o artista.

Fiuk ainda apontou que tinha muito a ser falado, mas que preferia não se delongar no assunto: "Me dá vontade de falar um monte de coisa? Me dá! Mas comecei a procurar alguma frase que resumisse meus sentimentos em algo mais puro, mais tranquilo, sem ódio no coração. Prefiro nem postar o que escrevi ou a música. Prefiro deixar assim", concluiu.