Após acidente do filho, Angelina Jolie contrata cirurgião especializado para rapaz

Angelina Jolie está empenhada em apagar todas as cicatrizes de seu filho Pax após acidente de moto elétrica que o deixou internado

Angelina Jolie não está medindo esforços para que a recuperação de seu filho Pax, de 20 anos, seja a melhor possível. A atriz contratou os melhores cirurgiões plásticos do mundo, incluindo o “papa da cirurgia plástica”para remover a cicatriz que ficou no jovem após um acidente de moto elétrica.

Segundo o jornal Daily Mail, ela está focada nisso: “A Angie queria ter certeza que o Pax não vai ficar com uma cicatriz horrível no rosto, então ela foi atrás dos melhores cirurgiões plásticos de Los Angeles”, contou uma fonte próxima a família.

“Ela é uma mãe muito prática e faz tudo o que for possível para os filhos. Foi ela que deu o telefonema [para o cirurgião plástico] e ela também esteve presente durante a consulta”.O jovem exibiu a cicatriz quando marcou presença no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, com sua mãe e deixou à mostra ao ser fotografado no tapete vermelho.

O rapaz ficou com uma marca em seu rosto em decorrência do acidente de bicicleta elétrica que sofreu no fim do mês de julho, segundo o site TMZ, as autoridades foram informadas de que um jovem de 20 anos, pilotando uma moto elétrica sem capacete, colidiu na área de Los Feliz Boulevard.

Após uma semana, a imprensa noticiou que Pax foi liberado da UTI, mas teria uma “uma longa estrada à frente de recuperação e fisioterapia”. Na mesma época, foi relatado que ele havia sido vítima de “traumas complexos”.

Além de Paxxton, a atriz é mãe de mais cinco filhos: Maddox, de 23 anos, Zahara, de 19 anos, Shiloh, de 18 anos, e os gêmeos Vivienne e Knox, de 16 anos.

Carinho de Angelina Jolie com fã

A atriz Angelina Jolie teve uma atitude comovente durante o Festival de Cinema de Veneza nesta semana. Enquanto brilhava no tapete vermelho, a estrela percebeu que tinha um homem em uma cama hospitalar observando o evento e fez questão de ir cumprimentá-lo.

Os fotógrafos do local registraram quando ela se ajoelhou para conversar com o homem. De acordo com a imprensa internacional, o homem está acamado porque tem Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), que é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta o cérebro e os músculos.

Jolie estava no evento para a première do filme Maria, que conta a história da cantora Maria Callas.