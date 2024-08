Fiuk alfineta Fábio Jr. no Dia dos Pais: 'Sua ausência deixou uma marca'

O filho de Fábio Jr., Fiuk, espantou os seguidores ao compartilhar uma homenagem contrariada para o pai, onde o alfinetava

Fiuk espantou internautas com mensagem deixada por ele nas redes para o pai, Fábio Jr., neste domingo (11), que marca o Dia dos Pais. No textão, o cantor desabafou sobre a dor causada pela ausência do pai na vida dele e o criticou pela falta de afeto na relação dos dois.

"Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", escreveu o filho do cantor nas redes sociais.

Fiuk é fruto do relacionamento de Fábio com Cristina Karthalian. Além dele, o artista ainda é pai de outros 4 filhos: Cleo, filha dele com a artista Glória Pires, Tainá Galvão, Krízia Galvão e o caçula, Zaíon, filho do casamento do cantor com Mari Alexandre. Recentemente surgiram boatos de que o cantor teriaentrado na justiça para pedir a guarda do caçula, surpreendendo a mãe o herdeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por fiuk (@fiuk)

Nos comentários da publicação, internautas se surpreenderam com a relação distante entre pai e filho: "Seu texto é um desabafo, é, mesmo na dor e na ausência, uma tentativa de contato. Que você tenha um bom domingo com a sensação de que sua parte vocês fez. Fique bem", escreveu um usuário do Instagram. Quem também acolheu o artista foi a irmã dele, Cleo: "Eu te amo, irmão", escreveu ela.

Há alguns meses Fiuk e Fábio Jr. posaram juntos

Em maio, Fiuk esteve presente em uma reunião familiar do pai com os irmãos Cleo, Tainá, Krízia e Zaíon. Na ocasião, os filhos do cantor posaram com Fábio para um clique publicado por ele, onde se declarou: "Dia da Família. Amo vocês muitão", declarou o cantor