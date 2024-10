Filho caçula de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso faz pergunta inusitada em evento

Filho caçula de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Zyan arranca risadas da plateia em cinema ao fazer pergunta inusitada

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso contaram com a companhia do filho caçula, Zyan, em um evento na noite de quarta-feira, 30. O menino esbanjou fofura e ainda roubou a cena ao fazer uma pergunta inusitada.

A família foi ao cinema para o lançamento do filme Arca de Noé. Então, Zyan recebeu o microfone do apresentador do evento para fazer um comentário e ele demonstrou uma dúvida muito pertinente para uma criança.

O menino perguntou: “Por que não começa o filme logo?”. Logo depois, a plateia caiu na risada com a atitude do garotinho.

Vale lembrar que Bruno e Giovanna também são pais de Titi e Bless.

