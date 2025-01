Filha do sertanejo Leandro publica registros com a família na Europa

A médica Lyandra Costa, sobrinha do cantor sertanejo Leonardo, compartilha uma série de fotos pela Grécia, Turquia e Itália em suas redes sociais

A filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), da dupla com o irmão Leonardo, a médica Lyandra Costa publicou nesta terça-feira, 14, uma série de registros de sua viagem com a família pela Europa. Por meio do seu perfil no Instagram, a moça exibiu momentos ao lado do marido, Lucas Santos, e do filho, José, de dois anos, completados em junho de 2024.

"Foram 20 dias incríveis ao lado dessa turma maravilhosa! Quantos momentos bons e perrengues vivemos. Valeu tchurma! Que venha a próxima!", escreveu na legenda da publicação.

Nas imagens, a família aparece visitando países como Grécia, Turquia e Itália.

Lyandra Costa é filha de Leandro com a ex-modelo Andréa Mota. Quando o sertanejo morreu, em 1998, ela era apenas um bebê.

Confira, abaixo, as publicações sobre a viagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lyandra Costa | Médica Dermatologista (@lyandramotacosta)

Segunda gravidez

Lyandra Costa encantou os seguidores das redes sociais no último dia 7 ao compartilhar uma foto exibindo sua barriga de grávida. A filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998) está à espera de uma menina, fruto de seu casamento com Lucas Santos.

Na foto publicado no feed do Instagram, Lyandra surge sorridente usando um vestido longo vermelho, com uma fenda profunda. Ao dividir o clique, ela contou que está no sexto mês de gestação. "Já são 6 meses gerando você!", escreveu a médica dermatologista na publicação. Confira!

Leia também: Viúva de Leandro e atual marido prestigiam show de Leonardo por motivo especial