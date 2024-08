Viúva de Leandro e atual marido prestigiam show de Leonardo por motivo especial

Reencontro emocionante! Andrea Mota, viúva de Leandro, e seu atual marido aproveitam data especial para prestigiar show de Leonardo

Na última quinta-feira, 15, Andrea Mota, viúva de Leandro, e seu atual marido, Fernando Alves Carmo, marcaram presença em um show do irmão do cantor falecido, Leonardo, em Goiânia. Em suas redes sociais, a modelo e influenciadora digital agradeceu pela recepção e celebrou o reencontro emocionante com o antigo cunhado em uma data especial.

Através de seu perfil no Instagram, Andrea compartilhou alguns cliques dos bastidores da apresentação e os registros demonstram que, apesar da trágica partida do cantor, os laços da família foram mantidos ao longo dos anos. Entre fotos, a viúva de Leandro e seu atual marido aparecem sorridentes ao lado de Leonardo e sua esposa, Poliana Rocha.

Na legenda, Andrea agradeceu a recepção do ex-cunhado e de sua esposa durante o show: “Noite linda, com pessoas maravilhosas, show top. Parabéns Leonardo e Poliana . Obrigada por sempre nos receberem bem. Amo você”, disse a influenciadora digital, que marcou presença no evento justamente no dia em que seu ex-marido completaria 63 anos .

Vale lembrar que Andrea Mota era casada com o sertanejo Leandro quando ele faleceu em 1998. O casal teve dois filhos juntos, Lyandra Costa e Leandro Costa, que nasceu no mesmo ano do falecimento do pai. Após a morte do cantor, Andrea se casou com Fernando Alves Carmo, com quem teve outros três filhos: Fernando, Felipe e Gabriel.

Leandro morreu aos 36 anos, vítima de um câncer raro na região do pulmão. Ele descobriu a doença quando realizar um raio-x, após ser encontrado desmaiado. Na época, ele chegou a procurar um tratamento no hospital da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, e descobriu que se tratava de um tipo bastante raro em adultos. Apesar de procurar ajuda, ele morreu meses após o diagnóstico.

Márcia Sensitiva revela como Leandro está no plano espiritual:

Maria Alice, filha de Virginia Fonseca, voltou a surpreender a mãe no começo de agosto ao afirmar ser o tio avô Leandro. "Do nada", reagiu a apresentadora do SBT, que mostrou a menina usando um look country com direito a botas e chapéu. Virginia questionou a pequena mais de uma vez se ela era a boiadeira e a pequena negou. "Não, tio Leandro".

Em entrevista à CARAS Brasil, Márcia Sensitiva explica que a filha de Zé Felipe tem um dom especial. "Tenho certeza. Não tenho a menor dúvida, é bem possível que uma criança veja um mundo que pra nós é invisível até os sete anos de idade, é o dom da vidência”, disse a especialista, que revelou como Leandro está no plano espiritual.