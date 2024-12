Como está Maria Gladys? Longe das telinhas, atriz faz rara aparição em público

A atriz Maria Gladys, que está longe da TV desde 2016, fez uma raríssima aparição em público no Rio de Janeiro; saiba como ela está

A atriz Maria Gladys, afastada da TV desde 2016, foi fotografada na noite de terça-feira, 17, durante um momento descontraído ao lado de uma amiga no Leblon, no Rio de Janeiro. Discreta, a veterana de 85 anos vive uma vida longe dos holofotes e costuma fazer raríssimas aparições em público.

Nas imagens registradas por paparazzis de plantão, Maria Gladys aparece conversando com a colega enquanto degusta um copo de bebida. Esbanjando alegria e simpatia, a artista escolheu roupas leves como calça e camiseta para curtir a noite.

Diferente de como costumava ser vista, Maria Gladys deixou o cabelo longo para trás e aderiu a um novo corte nos fios, que agora estão acima do ombro. Avó da atriz britânica Mia Goth, estrela da trilogia de terror 'X - A Marca da Morte', a artista atuou em diversas novelas de sucesso como 'Vale Tudo' (1988), 'Brega e Chique', (1987), 'Corpo Dourado' (1996), 'Senhora do Destino' (2004), entre outros.

Seu último trabalho nas telinhas da TV Globo aconteceu em 2016, no seriado 'Pé na Cova', onde interpretou a personagem Dra. Elizabeth Tacanha. Em 2022, Maria Gladys esteve no elenco do filme 'Me Tira da Mira'.

Em 2020, em uma entrevista concedida ao 'Extra', a veterana revelou que deixou o Rio de Janeiro após muitos anos de moradia e passou a residir no interior de Minas Gerais. "Sou boêmia, mulher de bar, de balcão, de chopp. Adoro os bares do Leblon, mas eu vim pra cá e fui me acostumando com o silêncio daqui", declarou Maria Gladys, na época.

Veja as fotos de Maria Gladys no Rio:

Quem é Mia Goth? Conheça a neta de Maria Gladys

A atriz, produtora e roteirista britânica Mia Goth encantou os fãs em julho deste ano ao dar uma nova declaração sobre sua avó, a atriz brasileira Maria Gladys. Estrela do filme 'MaXXXine', a artista viralizou na web ao falar em português durante um evento.

Mas afinal, quem é Mia Goth? Filha de mãe brasileira e pai canadense, ela nasceu em Londres e passou boa parte da infância no Brasil, onde foi criada com Rachel Goth - herdeira de Maria Gladys. Posteriormente, mudou-se para a Inglaterra, onde iniciou a carreira como modelo aos 14 anos; saiba mais detalhes!

Leia também: Vale Tudo: Saiba qual atriz viverá faxineira Lucimar no remake da novela