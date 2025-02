Filha de Chitãozinho, Aline Lima diz que está fechada para o amor

Saiba o motivo para Aline Lima, filha do sertanejo Chitãozinho, revelar que está fechada para o amor após se separar do pai da filha caçula

A apresentadora e repórter Aline Lima, que é filha do cantor sertanejo Chitãozinho, afirmou que está com o coração fechado para o amor. Solteira, ela se separou do ex-marido, o jogador de futebol Rafael Longuine, há alguns meses e refaz a sua vida com o novo status civil.

Ao responder perguntas dos fãs, Aline contou que nunca ficou tanto tempo sem um novo amor e que não pretende engatar um romance tão cedo. "É a primeira vez que está [com o coração fechado]. Eu estou extremamente fechada, vivendo para mim e para os meus filhos, organizando a minha vida, colocando tudo em ordem, as prioridades e tudo mais. E é a primeira vez que acontece isso comigo, sabe?”, disse ela.

E completou sobre o motivo de sua decisão: "Eu sempre namorei a minha vida inteira, desde muito cedo, e sempre foi um atrás do outro. Todos os relacionamentos longos. Já casei, com o Rafa foram 10 anos. Pela maturidade, eu acho que preciso desse tempo para mim. Eu preciso desse tempo sozinha. Eu nunca senti isso antes, essa necessidade de ter esse tempo sozinha, de me organizar antes de querer seguir outro relacionamento ”.

Aline é mãe de Manuel Neto, de 22 anos, e Sophia, de 4 anos.

Cruzeiro de Chitãozinho e Xororó no Brasil

A dupla Chitãozinho e Xororó está com uma grande novidade para os fãs! Em 2025, eles vão realizar o cruzeiro ChX - Uma História de Sucesso no Brasil! Nesta quarta-feira, 20, os artistas anunciaram o lançamento do navio temático que fará o percurso de Santos - Angra - Búzios entre os dias 15 e 18 de novembro de 2025.

Com mais de 50 anos de carreira na música, os sertanejos celebram o sucesso com este novo projeto, no qual vão participar do cruzeiro para apresentarem o novo show ChX - Uma História de Sucesso. “Estou muito feliz com o lançamento do cruzeiro no Brasil, um pedido que muitos fãs fizeram e deu certo! Vai ser uma festa linda! Esperamos por todos vocês”, disse Chitãozinho.

Vale lembrar que esta não será a primeira experiência deles em um navio temático. Em 2023, Chitãozinho e Xororó reuniram seus fãs no Navio Ch&X nos Estados Unidos. “Quando fizemos o navio nos Estados Unidos foi uma festa, é muito bom estar perto dos nossos fãs, pessoas que nos recebem sempre com tanto carinho. Agora no Brasil, em casa, vai ser realmente uma experiência muito especial, dias que ficarão marcados na nossa história”, afirmou Xororó.

