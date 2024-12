Neta de Chitãozinho esbanja fofura em novas fotos

Neta do cantor sertanejo Chitãozinho, da dupla com Xororó, a pequena Sophia apareceu fofíssima em novas fotos da mãe, Aline Lima

Uma das netas do cantor Chitãozinho, da dupla com Xororó, esbanjou fofura ao surgir em novas fotos compartilhadas pela mãe, a apresentadora e repórter Aline Lima. A pequena Sophia esbanjou fofura em novas fotos nas redes sociais.

A menina apareceu encantadora com um look com a bandeira dos Estados Unidos ao posar na entrada de uma casa durante viagem com a família. “Minha Patricinha de Beverly Hills”, disse a mãe coruja.

Sophia tem 4 anos e é fruto do relacionamento de Aline com Rafael Longuine.

Cruzeiro de Chitãozinho e Xororó no Brasil

A dupla Chitãozinho e Xororó está com uma grande novidade para os fãs! Em 2025, eles vão realizar o cruzeiro ChX - Uma História de Sucesso no Brasil! Nesta quarta-feira, 20, os artistas anunciaram o lançamento do navio temático que fará o percurso de Santos - Angra - Búzios entre os dias 15 e 18 de novembro de 2025.

Com mais de 50 anos de carreira na música, os sertanejos celebram o sucesso com este novo projeto, no qual vão participar do cruzeiro para apresentarem o novo show ChX - Uma História de Sucesso. “Estou muito feliz com o lançamento do cruzeiro no Brasil, um pedido que muitos fãs fizeram e deu certo! Vai ser uma festa linda! Esperamos por todos vocês”, disse Chitãozinho.

Vale lembrar que esta não será a primeira experiência deles em um navio temático. Em 2023, Chitãozinho e Xororó reuniram seus fãs no Navio Ch&X nos Estados Unidos. “Quando fizemos o navio nos Estados Unidos foi uma festa, é muito bom estar perto dos nossos fãs, pessoas que nos recebem sempre com tanto carinho. Agora no Brasil, em casa, vai ser realmente uma experiência muito especial, dias que ficarão marcados na nossa história”, afirmou Xororó.