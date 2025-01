Fernanda Torres registra incêndio em Los Angeles de sua janela: 'Em chamas'

A atriz Fernanda Torres compartilhou um registro do incêndio de grandes proporções que atingiu Los Angeles, na Califórnia

A atriz Fernanda Torres compartilhou um registro do incêndio de grandes proporções que atingiu a região de Pacific Palisades, em Los Angeles, na Califórnia, na manhã de terça-feira, 7, destruindo mais de mil hectares. Em uma publicação no feed do Instagram, ela mostrou que, da janela do local onde está hospedada, é possível ver o fogo.

"Da minha janela, vejo Los Angeles in flames", escreveu ela na legenda da publicação, usando a expressão em inglês que significa "em chamas". Vale lembrar que ela está na cidade para cumprir a agenda de divulgação do filme Ainda Estou Aqui, que rendeu para ela o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama.

Famosos deixam mansões às pressas

A tragédia, que ainda não foi controlada, fez com que milhares de moradores precisassem deixar suas casas às pressas. Artistas também precisaram deixar suas respectivas mansões, que estavam no caminho das chamas. Por meio das redes sociais, o ator James Wood publicou um vídeo mostrando o fogo se aproximando da residência onde mora.

"A todas as pessoas maravilhosas que nos procuraram, obrigada por se preocuparem tanto. Só para avisar que conseguimos evacuar com sucesso. Não sei neste momento se nossa casa ainda está de pé, mas, infelizmente, as casas em nossa pequena rua não estão mais", declarou o artista em seu perfil no X, antigo Twitter.

Conforme informou o Serviço Nacional de Meteorologia, a vegetação seca do local e ventos fortes, que chegaram a mais de 160 km/h, são fatores que contribuem para que as chamas se alastrem. Em razão do grande número de propriedades comprometidas, Gavin Newson, governador da Califórnia, declarou estado de emergência.

