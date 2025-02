William Bonner revela coberturas mais marcantes de sua carreira

Âncora do Jornal Nacional, William Bonner contou quais coberturas mais marcaram sua longa carreira no jornalismo da TV Globo

No comando do 'Jornal Nacional' desde 1996, William Bonner já cobriu diversos acontecimentos históricos no Brasil e no mundo. Em entrevista ao 'Fantástico', o âncora do maior telejornal do país revelou que dois ocorridos recentes marcaram sua carreira no jornalismo da TV Globo.

De acordo com Bonner, a tragédia da Boate Kiss, em 2013, e as enchentes do Rio Grande do Sul, em 2024, o marcaram profundamente. "Ambas muito dramáticas e no mesmo estado", declarou o comunicador, recordando outros episódios inesquecíveis.

"A Globo, ao longo desses anos todos, trouxe para gente coberturas memoráveis não apenas de momentos dramáticos como esses, mas também de celebrações, como títulos mundiais do Ayrton Senna, como conquistas da Seleção Brasileira de futebol, do nosso vôlei. Eu acho que o esporte também tem essa função muito importante de atenuar as mazelas do dia a dia", disse ele.

O jornalista ainda relatou qual edição do jornal 'O Globo' considera especial. "Em 2008, os Estados Unidos elegeram Barack Obama. Foi o primeiro presidente negro e até agora o único na história dos Estados Unidos. E eu estava lá", relembrou William Bonner.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por realwbonner (@realwbonner)

William Bonner choca ao falar de aposentadoria

Recentemente, o apresentador William Bonner esbanjou sinceridade ao falar sobre os rumores de aposentadoria em sua carreira. Comandando o Jornal Nacional, da Globo, ele sempre é alvo de boatos de que pode se aposentar a qualquer momento.

Em entrevista com o jornalista Hugo Gloss durante o prêmio Melhores do Ano 2024, Bonner foi questionado sobre os rumores de que estaria pensando em se aposentar e surpreendeu ao confirmar os boatos. "Claro que sim. Quem é que não pensa em se aposentar? Tenho 38 anos de carreira”, disse ele.

Então, Gloss perguntou sobre os rumores de que Cesar Tralli pode ser o substituto de Bonner no Jornal Nacional e quis saber se o comunicador apoia a possível substituição. "Você apoia?”, perguntou. E ele respondeu: "Totalmente, claro que sim”.

Logo depois, o jornalista ainda elogiou o colega de trabalho. "Cesar Tralli é um dos colegas mais gabaritados que eu tenho na Globo para assumir um cargo como esse na hora que chegar”, declarou, por fim.

