William Bonner revela por que evita frequentar lugares públicos: 'Não vou'

No Altas Horas, o jornalista e apresentador William Bonner contou que evita frequentar lugares públicos e explicou o motivo

O jornalista e apresentador William Bonner marcou presença no palco do Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, nda Globo, neste sábado, 22. Durante a atração, ele contou que evita frequentar lugares públicos após sofrer hostilizações por conta da polarização política no Brasil. O âncora do Jornal Nacional também relatou que, há tempos, é alvo de xingamentos na rua por parte de pessoas que discordam das mensagens transmitidas pelo telejornal.

O jornalista iniciou dizendo que, com a popularização das redes sociais, as pessoas passaram a se fechar em bolhas ideológicas, onde convivem apenas com quem possui a mesma opinião. "Se você só tem contato com quem concorda com você, quando alguém discordar de você, haverá um enorme estranhamento. Até aí está tudo bem. O problema é que estimulou-se todo mundo a transformar o estranhamento em hostilidade", opinou.

"Quem pensa diferente de você, passa a ser seu inimigo --essa é a lógica das redes sociais. Se o mundo não acabar, em algum momento a humanidade perceberá que isso está acontecendo. É só examinar o que acontece, as pessoas ficaram muito intolerantes", complementou.

Ainda durante o papo, Bonner recordou uma época em que ambos os lados do espectro ideológico, tanto a esquerda quanto a direita, rejeitavam as mensagens veiculadas pelo telejornal. "Eu era hostilizado naquela época muito pela esquerda, porque o noticiário desagradava a esquerda. Aí teve um momento em que a direita começou a crescer no Brasil, também fazendo um discurso contra a imprensa, porque a direita tem esse discurso anti-imprensa. Não apenas no Brasil, no exterior também, para descreditar a mídia e fazer você acreditar na tia do WhatsApp", declarou.

"Aí, foi um pouco complicado, porque o lugar em que eu moro no Rio de Janeiro, se eu saísse para o lado direito, eu era hostilizado pelo pessoal da esquerda. Se eu saísse pelo lado esquerdo, eu era hostilizado pela direita", afirmou ele. "Passou um tempo, o pessoal da esquerda deu uma marinada, e o pessoal da direita ficou mais raivoso", complementou.

Grandes eventos

Em seguida, explicou por que evita ir a grandes eventos. " Já fui xingado das mais variadas coisas, mas você cria uma casca. Hoje eu não deixo de fazer meus exercícios na rua, temendo que alguém, ou a esquerda ou a direita,vai me hostilizar. Mas eu tenho que dizer: show da Blitz [banda convidada do Altas Horas]? Não vou. Teatro? Não vou", disse.

E continuou: "Eu recebo muitos convites, mas porque, qual é o meu temor: se eu for a um teatro e houver um --porque basta um-- num teatro, num avião, num aeroporto... Basta um levantar a voz e fazer uma graça com o celular filmando e eu arruino um show, arruino a peça de teatro, eu estrago a viagem de todo mundo", destacou.

"Então eu prefiro viajar de carro, evito esse tipo de coisa. Mas tem muita gente ainda que está com o coração aberto para escutar o outro, para aplaudir talentos. Enquanto isso houver, haverá esperança", finalizou ele.

Leia também: William Bonner revela coberturas mais marcantes de sua carreira