Famosos lamentam a morte de Ivan Kley, pai de Vitor Kley: ‘Meus sentimentos’

Celebridades demonstram apoio para o cantor Vitor Kley após a morte do pai dele, o ex-tenista Ivan Kley

A família do cantor Vitor Kley está de luto após a morte do pai do artista, o ex-tenista Ivan Kley. A morte do ex-atleta aconteceu na quinta-feira, 3, após ele sofrer um tromboembolismo pulmonar aos 66 anos em Santa Catarina. Com a triste notícia, os amigos famosos do cantor fizeram questão de demonstrar apoio neste momento.

Di Ferrero, Thiaguinho, Tiago Iorc, Tati Machado, Rogério Flausino e mais celebridades deixaram mensagens carinhosas nos comentários do post de Vitor Kley sobre a morte do pai. Leia alguns recados:

Carol Dantas disse: "Meus sentimentos amigo, nossa família está mandando um abraço forte, apertado DAQUELES". Di Ferrero escreveu: "Meus sentimentos meu irmão querido! Seu Ivan pessoa incrível e tenho que certeza que será bem recebido onde estiver! Beijo grande e um abraço com muito carinho pra você e sua família". Lucas Silveira, do Fresno, comentou: "Meu sentimentos, meu querido. Tu é um mano absolutamente iluminado e esse é o tipo de coisa que se herda. Muita luz pra ti e pra toda tua família. Qualquer coisa tamos aqui". Tiago Iorc disse: "Muita força pra ti e tua família nesse momento, meu irmãozinho".

Thiaguinho afirmou: "Meus sentimentos, meu mano". Isabella Fiorentino contou: "Sinto muito ,Vitor! Muito lindo o que vc escreveu sobre ele!". Tati Machado escreveu: "Meus sentimentos. Um abraço apertado". Rogério Flausino comentou: "Querido Kley, nossos profundos sentimentos!! Receba nosso abraço apertado!!". Priscilla disse: "Meus sentimentos a vocês… que sejam rodeados de todo carinho e conforto que merecem".

Vitor Kley lamenta a morte do pai

O cantor Vitor Kley lamentou a morte do pai, o ex-tenista Ivan Kley, com uma homenagem comovente nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira, 4, ele fez um post especial com fotos do pai ao longo de sua vida e falou sobre a dor de perdê-lo, mas demonstrou tranquilidade para deixar o pai fazer a passagem em paz.

"Meu herói de olhos azuis agora é de fato o maior farol. Pai, tu se tornou infinito!", disse ele.

Então, o artista disse: "Ainda tinha 2 coisas que eu queria ter feito contigo… uma delas eu sei que tu vai ouvir de onde estiver, vai por mim. Enfim agora tu tá com a mente e o coração em paz. descansa tranquilo e na boa que a gente vai te honrar por aqui. Te amo, doutor, cachorrão. Já te sinto mais forte e presente. “vamos por mais!”".

Ivan Kley faleceu aos 66 anos na última quinta-feira, 3, em Itajaí, Santa Catarina, em decorrência do tromboembolismo pulmonar, que é a obstrução de uma artéria.