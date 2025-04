Fabiana Justus recorda conversa difícil com as filhas após descobrir leucemia

A influenciadora Fabiana Justus contou como revelou para as filhas, de 4 anos à época, que precisaria ficar internada: 'Cena mais triste'

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus abriu o coração ao recordar uma das fases mais difíceis de sua vida. Em janeiro de 2024, a irmã de Rafaella Justus recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda e, em março do mesmo, realizou o transplante de medula óssea - que foi um sucesso.

Agora, cerca de um ano após receber a notícia, Fabiana se emocionou ao contar como foi sua conversa com as filhas gêmeas Chiara e Sienna, de 6 anos atualmente, sobre seu quadro de saúde. Em entrevista ao ‘Famosos Conselhos’, ela revelou que não foi fácil explicar sua internação para as crianças.

"Aquele dia foi muito, muito triste porque as meninas chegaram e eu tive que contar para elas, entendeu? Contei que eu ia ficar 30 dias [internada], eu achava. Acabei ficando 40. E aí elas, tadinhas... Nessa idade você nem entende muito o que é tempo. E elas falaram para mim: 'não'", relembrou Fabiana. Na época, as meninas tinham 4 anos.

"Acho que foi a cena mais triste que você pode imaginar, porque as duas entraram em desespero, porque elas não entendiam por que eu tinha que ficar no hospital. E eu falava: 'os médicos falaram que a mamãe tem que ficar e tal'. A gente tentou explicar para elas de um jeito que elas fossem entender. A gente tentou deixar de uma forma lúdica", completou ela.

Vale lembrar que além de Chiara e Sienna, Fabiana Justus também é mãe do pequeno Luigi, de 1 ano. Os três são frutos de seu casamento com Bruno Levi D'Ancona, Quando a influenciadora descobriu o diagnóstico de câncer, precisou interromper a amamentação do caçula, de 5 meses à época, devido ao tratamento.

Fabiana Justus começa novo tratamento de saúde

Recentemente, Fabiana Justus começou um novo tratamento para cuidar de sua saúde. Em um vídeo nas redes sociais, ela contou que os médicos optaram por iniciar um novo tratamento com doses altas de corticoide após perceberem que a nova medula óssea dela está atacando algumas partes de seu corpo.

Este efeito é algo esperado após o transplante de medula óssea, que é o tratamento que ela fez para superar a leucemia mieloide aguda, diagnosticada em 2024. O transplante deu certo, mas um dos efeitos que pode acontecer ao longo do processo é o índice de GVHD, que é quando a medula ataca o próprio corpo. Com isso, ela precisa tomar doses altas de corticoide para superar esta fase.

A filha de Roberto Justus já começou a tomar o medicamento e está bem. Tanto que ela segue sua rotina de exercícios físicos e também faz a alimentação sem carboidrato e açúcar para reduzir os efeitos colaterais.

