Em remissão do câncer, Fabiana Justus explica idas frequentes ao hospital

A influenciadora Fabiana Justus detalhou a fase atual de seu tratamento contra o câncer após transplante de medula óssea

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais na terça-feira, 28, para conversar um pouco com os seguidores a respeito da fase atual de seu tratamento contra o câncer. Em janeiro de 2024, a filha de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e, em março do mesmo ano, realizou o transplante de medula óssea - que foi um sucesso.

Agora, mesmo em remissão do câncer, Fabiana explicou que precisa retornar ao hospital mensalmente para dar seguimento ao tratamento. De acordo com a influenciadora, ela ainda fará uso contínuo de medicação pelos próximos dois anos.

"Todo mês eu tomo uma medicação de manutenção do tratamento. Vou durante uma semana por mês todos os dias no hospital tomar e volto para casa, daí eles fazem exames de controle etc. Essa medicação eu tenho que tomar por dois anos. Acaba em março de 2026", esclareceu.

"Estou em remissão, graças a Deus, mas faz parte do meu tratamento tomar essa medicação pelo período de dois anos após o transplante para manter tudo do jeito que está: zeradinho. Tem uns efeitos colaterais chatinhos, tipo enjoo, mas faz parte", completou ela.

Em seguida, Fabiana Justus contou que a ida frequente ao hospital já estava prevista desde o início do tratamento. "Desde a minha alta do transplante, após a pega da medula, eles me avisaram que parte do meu protocolo de tratamento seria essa manutenção por dois anos", explicou, por fim.

Fabiana Justus detalha fase atual de tratamento contra o câncer - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus reflete um ano após diagnóstico de leucemia

Recentemente, Fabiana Justus usou as redes sociais para relembrar que há um ano ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. A influenciadora digital, filha de Roberto Justus, compartilhou um vídeo mostrando todo o processo que enfrentou e expôs o sentimento de medo que teve após descobrir o câncer; confira detalhes!

