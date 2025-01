Fabiana Justus reflete um ano após diagnóstico de leucemia: 'Descobri minha força'

A influenciadora digital Fabiana Justus postou um vídeo mostrando todo o processo que enfrentou após ser diagnosticada com leucemia mielóide aguda

Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para relembrar que há um ano ela foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda. A influenciadora digital, filha de Roberto Justus, compartilhou um vídeo mostrando todo o processo que enfrentou e expôs o sentimento de medo que teve após descobrir o câncer.

"23/01: Há exatamente um ano, minha vida mudou para sempre. Foi nesse dia que recebi o diagnóstico que parecia tirado de um roteiro de filme, mas era a minha realidade: Leucemia Mielóide Aguda. Depois de uma madrugada repleta de medo e incertezas, os médicos confirmaram o que eu jamais imaginaria ouvir. Em um dia, eu estava bem... no outro, tinha câncer", começou o relato.

Em seguida, Fabiana falou sobre sua família. Ela é casada com Bruno Levi D'Ancona e mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e de Luigi, de um ano. "Meu primeiro pensamento foi nos meus três filhos, no meu marido, na minha família. Tentei compreender o que estava acontecendo, mas era difícil assimilar. Enquanto eu dizia que precisava tirar leite para alimentar meu filho Luigi, de apenas 5 meses, os médicos explicavam que eu começaria a quimioterapia no dia seguinte e que teria que interromper a amamentação. Tudo era rápido, brutal, sem tempo para processar", recordou.

"Na noite anterior, eu havia dito às minhas filhas que sairia apenas para verificar uma dor estranha, mas que no dia seguinte tomaria café da manhã com elas, como sempre. E, de repente, me vi presa em um hospital, impotente diante de algo que eu não podia controlar. Logo eu, que sempre gostei de ter tudo sob controle. Aprender a soltar esse controle foi uma das muitas lições que a vida me deu. Depois de longas internações, descobri que o nosso lar é o verdadeiro paraíso. Ao encarar de frente a finitude da vida, passei a valorizar ainda mais cada instante. Depois de vivenciar milagres, compreendi o poder da oração e da fé", afirmou.

"Aprendi que o câncer não precisa ser um ponto final. Ele pode ser apenas uma vírgula — um capítulo extremamente difícil, mas não o fim da história. Foi um período de muito medo e angústia, mas também um momento em que descobri a minha força e renovei minha gratidão. Hoje, ressignifico este 23 de janeiro. Um ano depois, volto de férias incríveis, cercada pelo amor da minha família, vivendo momentos que só posso descrever como preciosos. Estou vivendo. E viver nunca foi tão maravilhoso", finalizou.

Confira:

Fabiana Justus se despede de viagem com vídeo especial

Após curtir as férias de início de ano com a família e amigos, a influenciadora digital Fabiana Justus está se despedindo de sua estadia em Aspen, no Colorado (EUA). Para celebrar os melhores momentos de sua viagem, ela compartilhou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira, 22. "As férias mais especiais da vida... porque depois de tudo que passei parece que a vida tem muito mais significado!", celebrou na legenda. Veja a publicação!

