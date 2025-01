Exibindo a boa forma, Maiara elege bolsa luxuosa para novas fotos

Além de arrancar suspiros dos fãs com sua boa forma, a cantora Maiara encantou ao posar com bolsa de luxo nas redes sociais; saiba o valor

Uau! Nesta quarta-feira, 8, a cantora Maiara movimentou as redes sociais ao abrir novos registros em um dia ensolarado. Dupla de Maraisa no sertanejo, a artista exibiu a boa forma ao posar com um biquíni preto, que conta com uma manga trabalhada na parte de cima.

Em uma das fotos publicadas, Maiara ainda surgiu usando uma bolsa da marca Yves Saint Laurent, no valor de US$ 1,1 mil, o equivalente a R$ 6,7 mil segundo cotação atual.

“Não há como voltar ao infinito. Não há como recuperar o momento lancinante, a adrenalina sufocante, a força intrínseca dos mundos voltando a existir porque o amor também existia”, escreveu a artista na legenda da publicação, fazendo referência ao trecho do livro Textos para tocar cicatrizes, que aparece lendo nas fotos.

"(Diz a lenda que se passar 2 anos e você não esquecer aquela pessoa, ainda existe amor)", completou, em tom humorado.

Nos comentários, choveram elogios à Maiara. "Linda demais, minha diva!", ressaltou uma fã. "Beleza além do normal", declarou outra. "A mais linda do mundo todo", escreveu mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara abre o coração ao comemorar aniversário

A cantora Maiara, que faz dupla com Maraisa, usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre o seu aniversário. Ela completou 37 anos de vida no último dia 31, e celebrou a data especial compartilhando fotos de um ensaio fotográfico.

Na legenda da publicação, a famosa falou sobre o novo ciclo e fez um agradecimento. "Olá menina! Seus 37 anos chegaram… De ante de tudo que viveu… Só tem a agradecer a Deus! Todos os planos realizados… E ainda muita coisa pra se realizar… Mas calma menina… Você nunca precisou acelerar… E toda vontade do seu coração sempre foi cumprida… E em 2025 também será!", começou.

"Olhar pra mim hoje no espelho é me ver exatamente como ainda criança sonhei e acredite e concretizei… Ainda tenho muita coisa pra realizar?! Sim… Mas hoje sigo com mais planos realizados do que ainda não realizados… Gratidão Deus por tudo! Olha só a menininha de 4 anos dos cabelos curtos cor de mel aos poucos veem recuperando a sua essência se reconectando… Deus continue preservando essa busca… Que eu nunca desista de ser eu mesma… De preservar a minha essência… De ser a grande mulher que todos os dias eu venho tentando ser… O melhor de tudo é que "você" no caso eu… Já existo… No fundo, a gente só precisa se reconhecer!", acrescentou.

"Olhei pra mim mesma no espelho e gritei: 'Que poder, que mulher maravilhosa… Que força… Que orgulho!' Kkkk (se a gente não se amar, quem vai neh?! (Fica a dica). Extremamente feliz e plena pelos meus 37 anos! Totalmente realizada e feliz comigo mesma! Obrigada meu Deus pela honra… Pela vida… Pela saúde… Por tudo!", finalizou.

Leia também:Maiara solta a voz em festa do namorado e se 'joga' na dança do ventre