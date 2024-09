Ex de Projota, Tamy Contro fala como estão os filhos após assalto em casa

Ex de Projota, Tamy Contro retornou às pressas para São Paulo após o cantor ser feito de refém em casa com os filhos pequenos

Ex-esposa de Projota, Tâmara Contro, mais conhecida como Tamy Contro, usou as redes sociais para tranquilizar o público a respeito da situação dos filhos, Marieva, de 4 anos, e Otto, de 1. Durante a terça-feira, 17, o cantor, que estava com os pequenos, foi feito de refém após ter sua casa invadida por assaltantes.

Por meio dos stories no Instagram, Tamy, que saiu do Rio de Janeiro e retornou às pressas para São Paulo, contou que, apesar do susto, todos estão bem. De acordo com ela, os herdeiros do ex-casal não presenciaram o momento de terror.

"Cheguei em casa, já tinha passado do horário das crianças dormirem, então fui dar banho neles e colocá-los para dormir. Eles estão muito bem, graças a Deus estão ótimos. Eles ficaram fechados no quartinho deles, então tudo o que aconteceu com o pai, não presenciaram", relatou Tamy Contro.

Em seguida, ela ressaltou que os filhos, juntamente com o artista, não sofreram nada grave. "Graças a Deus eles não vão ter esse trauma. E, para eles, está tudo ok. Ainda bem que está todo mundo bem, o Tiago [Projota] e eles estão bem. Acho que, de longe, é o que mais importa", finalizou.

Na madrugada desta quarta-feira, 18, Projota fez um desabafo a respeito do ocorrido. "Meu corpo tá cansado. Meus olhos pesados, mas minha cabeça não me deixa dormir", escreveu o artista.

O assalto à casa de Projota

Na madrugada de terça-feira, 17, Projota teve sua casa em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, invadida. O cantor, que estava na residência com os filhos, Marieva e Otto, foi feito de refém.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgadas pelo G1, os criminosos levaram objetos de valor do imóvel, além de um veículo Subaru WRX 2.0. Mais tarde, o carro foi encontrado na Estrada da Capuava. Os bandidos também realizaram transações bancárias.

A assessoria do rapper divulgou uma nota nas redes sociais dando mais detalhes do ocorrido. "Como alguns de vocês já estão sabendo, viemos informar que o artista Projota foi assaltado nessa madrugada. Sua casa foi invadida e ele foi feito refém. Seus filhos também estavam em casa", disse o comunicado.

Em seguida, a empresa afirmou que o cantor decidiu cancelar alguns compromissos após o ocorrido. "Avisamos aos amigos e contratantes que todos os compromissos dessa semana serão cancelados. Nesse momento, Projota está resolvendo todas as necessidades relacionadas ao caso, e em breve ele irá se pronunciar sobre o ocorrido".