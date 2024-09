Projota passa por susto ao ser feito de refém com os filhos em casa

Projota passou por um susto na madrugada desta terça-feira, 17, ao ser feito de refém em casa com os filhos Marieva, de quatro anos, e Otto, de um ano

Na madrugada desta terça-feira, 17, Projota teve sua casa invadida e foi feito de refém. Os filhos do cantor com Tamy Contro, Marieva, de quatro anos, e Otto, de um ano, também estavam na residência.

A assessoria do rapper divulgou uma nota nas redes sociais dando mais detalhes do ocorrido. "Como alguns de vocês já estão sabendo, viemos informar que o artista Projota foi assaltado nessa madrugada. Sua casa foi invadida e ele foi feito refém. Seus filhos também estavam em casa", disse o comunicado.

Em seguida, a empresa afirmou que o cantor decidiu cancelar alguns compromissos após o ocorrido. "Avisamos aos amigos e contratantes que todos os compromissos dessa semana serão cancelados. Nesse momento, Projota está resolvendo todas as necessidades relacionadas ao caso, e em breve ele irá se pronunciar sobre o ocorrido".

De acordo com o Boletim de Ocorrência obtido pelo programa Brasil Urgente, da Band, alguns itens como carro e roupas de grife foram roubados. Além disso, os bandidos, que agiram em dupla, estavam armados e fizeram terror psicológico com Projota.

Festa intimista

O rapper Projota completou 38 anos de vida recentemente, e comemorou a data especial com uma festa intimista com os dois filhos, Marieva, de quatro anos, e Otto, de um aninho. Os dois são frutos da relação do cantor com Tamy Contro, de quem se separou em março do ano passado.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o ex-participante do BBB 21 aparece celebrando o novo ciclo com um bolinho simples. Já na legenda, ele também explicou o motivo para não reunir os amigos em sua casa: as crianças estavam doentes.

"Parabéns para mim! As crianças estavam dodói, então preferi cancelar de chamar os amigos em casa nesse dia, passei o aniversário cuidando deles e me divertindo com minhas duas pessoas preferidas no mundo! Não dava para passar em branco, precisava pelo menos assoprar uma velinha né… peguei um mini bolinho e cantei um parabéns com meus dois presentes… só não esperava que a Marieva assoprasse a vela na minha frente hahahaha", disse o aniversariante no começo do texto.

"Isso é sobre construir memórias afetivas, faz parte de um processo. Talvez no futuro nem a Marieva que tem quatro anos se lembre que esse dia aconteceu… mas esse dia acontecer é o que vai fortalecer nossos laços, e permitir que novos dias como esse existam no futuro. Glorifico a Deus por estar exatamente nesse lugar, nesse dia, nesse momento…", acrescentou.

Por fim, Projota brincou sobre ter esquecido de bater palma enquanto cantava. "OBS 1: Eu esqueci de bater palma no parabéns e quem lembrou foi o Otto, reparem hahaha. OBS 2: fazendo um post de aniversário às 23:18, porque o dia foi tão corrido que eu simplesmente esqueci de fazer hahahaha", finalizou.