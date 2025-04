Rafaella Santos surge com look curtinho em dia de compras

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos passa a tarde no shopping com amiga para fazer compras e exibe look estiloso

A influencer Rafaella Santos, que é irmã de Neymar Jr, aproveitou a tarde desta sexta-feira, 4, para fazer compras. Ela foi fotografada pelos paparazzi enquanto circulava pelas lojas de um shopping no Rio de Janeiro na companhia de uma amiga.

A morena ostentou seu lado fashionista ao surgir com um look estiloso. Ela apostou em uma camiseta branca com saia azul curtinha. O modelito deixou à mostra as várias tatuagens que ela tem nas pernas.

Vale lembrar que Rafaella está apaixonada novamente. Recentemente, ela assumiu que reatou o namoro com Gabigol e os dois até foram juntos para o Japão.

Rafaella Santos - Foto: Edson Douglas / AgNews

Aniversário de Rafaella Santos

Irmã de Neymar Jr, a influencer Rafaella Santos comemorou o seu aniversário de 29 anos em grande estilo. Na noite de terça-feira, 11, ela reuniu os amigos e familiares para um jantar em um restaurante em bairro nobre de São Paulo.

O evento restrito contou com a presença do jogador de futebol Neymar Jr, que chegou ao evento acompanhado de sua namorada, Bruna Biancardi, que está grávida pela segunda vez. Além disso, a lista de convidados ainda teve a presença do jogador de futebol Gerard Piqué.

Na entrada da festa, Rafaella posou sorridente com o irmã, a cunhada e a mãe, Nadine Gonçalves.

De acordo como colunista Leo Dias, o local da festa é restrito e recebe apenas membros cadastrados. Além disso, a organização da festa separou um local para que os convidados guardassem os celulares antes de entrarem no evento. Os aparelhos ficavam uma caixa branca na recepção.

Veja as fotos na galeria abaixo: