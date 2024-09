O rapper Projota compartilhou um desabafo após relatar que ele e sua família foram surpreendidos por criminosos na casa onde vivem em São Paulo

O rapper Projota compartilhou um desabafo após relatar que ele e sua família foram surpreendidos por quatro criminosos na casa onde vivem em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Na madrugada desta quarta-feira, 18, o artista usou seus stories no Instagram para expressar como se sente.

"Meu corpo tá cansado. Meus olhos pesados, mas minha cabeça não me deixa dormir", escreveu o artista. Os filhos do cantor com Tamy Contro, Marieva, de quatro anos, e Otto, de um ano, também estavam na residência.

Mais cedo, ele compartilhou um vídeo no stories para contar que havia acabado de recuperar o acesso ao Instagram e ao WhatsApp. "Estou gravando para tranquilizar vocês, ver que está tudo bem. As crianças estão bem. Eu estou muito cansado. A todos os meus amigos, pessoas que se importam comigo e mandaram mensagem, muito obrigado. Preciso muito descansar", disse.

O assalto

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgadas pelo g1, os criminosos levaram objetos de valor do imóvel, além de um veículo Subaru WRX 2.0. Mais tarde, o carro foi encontrado na Estrada da Capuava. Os bandidos também realizaram transações bancárias.

A assessoria do rapper divulgou uma nota nas redes sociais dando mais detalhes do ocorrido. "Como alguns de vocês já estão sabendo, viemos informar que o artista Projota foi assaltado nessa madrugada. Sua casa foi invadida e ele foi feito refém. Seus filhos também estavam em casa", disse o comunicado.

Em seguida, a empresa afirmou que o cantor decidiu cancelar alguns compromissos após o ocorrido. "Avisamos aos amigos e contratantes que todos os compromissos dessa semana serão cancelados. Nesse momento, Projota está resolvendo todas as necessidades relacionadas ao caso, e em breve ele irá se pronunciar sobre o ocorrido".

Veja a nota: