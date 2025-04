A atriz Maria Clara Gueiros conta que foi assaltada dentro de um táxi nesta quinta-feira, 3, em São Paulo e faz alerta aos seguidores

Nesta quinta-feira, 3, a atriz Maria Clara Gueiros, de 59 anos, anunciou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que foi vítima de um assalto dentro de um táxi em São Paulo. No relato, a artista contou que o criminoso quebrou o vidro do veículo e tomou o celular de sua mão.

“Roubaram meu celular em São Paulo. Estava num táxi e o assaltante deu um soco no vidro, arrancou o telefone da minha mão. Machuquei um pouco a mão pela violência da coisa, mas nada sério. Estou bem. “, iniciou.

Na sequência, Maria Clara avisou que está sem acesso ao seu número de telefone e decidiu alertar os seus mais de 160 mil seguidores no Instagram.

“Qualquer comunicação estranha do meu número não sou eu. Quando conseguir usar meu número de novo, aviso por aqui. Cuidado. Esse tipo de assalto está acontecendo muito”, completou.

Maria Clara Gueiros faz alerta após ser assaltada em táxi - Foto: Reprodução/Instagram

Maria Clara Gueiros surge em foto rara com o marido

Recentemente, Maria Clara Gueiros chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um clique raro de seu marido, o artista plástico Edgar Duvivier. Na ocasião, o amado havia completado 70 anos e recebeu uma homenagem especial dela.

"Hoje é dia do Edgar Duvivier. Dividir a vida com ele é garantia de tanta coisa! Tem um pouco de tudo: amor, inteligência, disponibilidade, cultura e, principalmente, humor. Com ele, qualquer assunto rende, desde a filosofia mais complexa, até as histórias mais comuns do dia a dia", começou. Confira!

Leia também: Maria Clara Gueiros comove ao falar sobre morte do irmão: 'Em mim para sempre'