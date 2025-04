Após especulações de affair, Alane Dias e Francisco Gil são vistos em clima de romance

Juntinhos! Nesta sexta-feira, 4, Alane Dias e Francisco Gil aproveitaram a tarde em uma cafeteria em Ipanema, no Rio de Janeiro; confira

Parece que realmente está rolando um affair entre Alane Dias e Francisco Gil! Os dois foram vistos em clima de romance na tarde desta sexta-feira, 4, no Rio de Janeiro. Segundo fontes do portal LeoDias, a ex-BBB e o filho de Preta Gil aproveitaram um momento a dois no Nusa Café, na charmosa rua Vinícius de Moraes, em Ipanema.

Ainda de acordo com o veículo, Alane e Francisco Gil estariam vivendo um affair desde o Carnaval. Em março, os dois curtiram juntos uma viagem a Fortaleza (CE), onde participaram de um evento em um parque aquático. Na ocasião, também estiveram presentes alguns famosos, como José Loreto - ex-affair de Alane - e Laura Fernandez, ex-mulher de Francisco.

Durante uma apresentação em um festival de música, o filho de Preta Gil foi questionado sobre o possível relacionamento com Alane. Discreto, o cantor evitou se alongar no assunto: “Eu dou risada sempre dessas coisas, acho curioso esse interesse na vida social. Eu estou de boa”, disse ele ao Portal LeoDias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Saiba mais sobre o affair

Recentemente, Alane Dias viveu um romance com o ator José Loreto e, apesar de nunca terem confirmado publicamente a relação, os dois foram flagrados diversas vezes juntos, inclusive aos beijos.

No entanto, o relacionamento parece mesmo ter chegado ao fim. De acordo com informações do portal LeoDias, Alane estaria vivendo um novo affair com outro famoso: Francisco Gil. O cantor é filho de Preta Gil com o ator Otávio Muller.

Segundo o colunista, a ex-BBB e Francisco foram vistos em clima de romance durante uma estadia em Fortaleza, no Ceará, onde diversos famosos marcaram presença, incluindo José Loreto. Fotos do suposto novo casal trocando carícias de forma discreta ainda foram compartilhadas.

Alane chegou a prolongar sua passagem pelo local e seguiu acompanhada do neto de Gilberto Gil. Os dois foram vistos juntos em momentos como almoço, passeios, atividades físicas e tomando banho de sol e piscina. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciaram sobre o assunto.

Vale lembrar que Francisco Gil não assumiu publicamente nenhum relacionamento após se separar de Laura Fernandez, em 2020. A ex-BBB, por sua vez, está solteira desde o fim de sua união com Lucas Silva, irmão do cantor Silva.

Leia também:Quem são os famosos que seguem Alane nas redes? Lista vai de ator badalado a grande novelista