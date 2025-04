A cantora Simone Mendes ganha vestido de fã durante show e avalia, sem papas na língua, a peça após experimentá-la no palco

A cantora sertaneja Simone Mendes viveu uma verdeira surpresa ao ganhar um presente de um fã durante um show no Paraná. Isso porque ela foi presenteada com um vestido no estilo indiano e decidiu experimentar a peça no palco. Conhecida pela sinceridade, a artista não hesitou em falar o que achou do mimo. Ela acabou dizendo que não curtiu muito o modelo , o que divertiu o público.

Na ocasião, Simone vestiu a peça soltinha e informal, por cima da roupa que já usava no show. “Eu juro por Deus que se meu marido me ver com esse vestido, ele não sobe mais nunca”, disparou.

Olhando para a fã, Mendes perguntou o que tinha levado ela a escolher aquela peça. “Amiga, você gostou mesmo? Achou parecido comigo? Mas eu gostei. Mais ou menos, mas gostei”, concluiu.

Confira, abaixo, o momento:

Simone Mendes revela coleção em casa

Vale lembrar que na última semana Simone viralizou ao mostrar alguns dos presentes que recebe do público. Recentemente, a cantora chamou atenção ao revelar que mantém uma área separada na despensa, onde guarda uma coleção de potes e panos de prato.

Na ocasião, a sertaneja flagrou, inclusive, o marido, o empresário Kaká Diniz, fazendo uma limpa em sua coleção e jogou fora os itens mais antigos.

“A boa noticia é que o Kaká joga fora os que estão bem velhinhos e eu vou ganhando de novo no show”, disse na gravação compartilhada por ela nos stories de seu perfil no Instagram. Confira!

