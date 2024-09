Aos prantos, Mani Reggo expõe a verdade por trás do término com Davi: “Machucou"

Após meses de silêncio, Mani Reggo cai no choro ao expor real motivo da separação e detalha comportamento de Davi após o BBB 24

No último domingo, 1, Mani Reggo finalmente quebrou o silêncio e revelou o verdadeiro motivo do fim de seu relacionamento com Davi Brito. Em entrevista ao Domingo Espetacular, a comerciante não segurou o choro ao desabafar sobre o comportamento do motorista de aplicativo e o término do casamento após o fim do Big Brother Brasil 24.

Antes do confinamento, Mani e Davi tinham planejado se reencontrar após a saída dele do programa: "Ele me falou: 'Amor, eu tô indo. E eu volto para a gente ser feliz, só eu e você", a empreendedora lembrou da promessa. No entanto, tudo mudou depois que o motorista de aplicativo deixou o reality com o prêmio milionário.

Mani revelou que os planos do marido mudaram, e ela percebeu a diferença quando ele declarou que, para ele, eles estavam apenas se conhecendo: "Aquele momento foi muito duro ouvir tudo aquilo. Querendo descontruir tudo que a gente viveu em tão pouco tempo. Foi muito duro ouvir aquelas palavras dele”, desabafou.

“Eu acho que eu deixei de fazer parte dos planos dele. Até pouco tempo, eu ainda conseguia ver amor no olhar. Depois, não conseguia ver nada. Ele terminou a relação comigo", Mani desabafou em meio as lágrimas. Durante a entrevista, a comerciante ainda revelou detalhes do relacionamento e o motivo pelo qual evitou falar sobre o tema.

"Era uma relação de parceria. Tanto ele me ajudava, quanto eu ajudava. Não era movida por bens financeiros. Era simplesmente por amor. Eu me sentia amada, me sentia acolhida quando estava com ele", disse Mani, que lamentou as críticas: “Me calei, não porque estava errada em alguns momentos, mas porque eu estava me preservando°, disse.

“As pessoas criam muitas mentiras. É muito duro escutar algo que você não é. Isso me machucou muito”, Mani completou o desabafo. Por fim, ela também revelou que o sofrimento foi tanto, que chegou a perder 12 kg. No entanto, hoje já se fortaleceu e se dedica principalmente no trabalho em sua barraca de lanches.

Vale lembrar que o término foi confirmado após o vazamento de um vídeo, feito na gravação do programa Altas Horas, da Globo, onde Davi contou que o casal não estava mais junto e explicou sua situação com Mani Reggo. "Ela que terminou comigo. Ela não soube respeitar meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento", declarou ele.

