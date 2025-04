A musa fitness Gracyanne Barbosa conta que está com o corpo mais definido após voltar para a rotina pesada de exercícios e alimentação regrada pós-BBB

A modelo de fisiculturismo Gracyanne Barbosa, de 41 anos, exibiu, neste domingo, 13, o seu corpo após retomar a rotina de treinos após sair do BBB 25, da TV Globo. No vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, a musa fitness celebra o resultado dos exercícios físicos pesados e da alimentação regrada ao mostrar o 'shape' para o seguidores.

Na ocasião, a ex-esposa do cantor Belo ressaltou a definição das pernas. “Treino está fazendo efeito, viu? Para quem falou que não valia treinar, vale a pena sempre! Já tinha perdido essa definição”, admitiu.

Gracy afirmou, por diversas vezes, que voltar para a rotina regrada após o reality show estava sendo mais difícil do que esperava. Embora esteja com o mesmo peso, a modelo avaliou que seu corpo mudou muito durante o confinamento.

No novo relato, a ex-BBB disse que está sentido maior retenção de liquído pós-BBB 25. Mas ressaltou que não estava desesperada para voltar ao físico de antes.

Gracyanne usa Samara Pink como peso extra em treino

Na última semana Gracyanne Barbosa usou a influencer e empresária Samara Pink como peso extra para treinar braços e pernas:"Por que vocês demoram tanto na academia? Eu e minha amiga", escreveu na legenda do vídeo, publicado no Instagram.

Após ficar cerca de dois meses confinada no reality da TV Globo, Gracy passou a tentar retomar a rotina de treinos e alimentação regtada. Apesar de treinar todos os dias que podia no reality, ela não pegava tão pesado nos exercícios físicos e deixou a alimentação restrita de lado. Antes do BBB, ela comia mais de 40 ovos por dia. Confira!

