Ana Paula Siebert troca beijos com Roberto Justus em evento

Ana Paula Siebert lançou a sua própria linha de produtos capilares e trocou muitos beijos com o marido Roberto Justus no evento

Nesta segunda-feira, 14, Ana Paula Siebert realizou o evento de lançamento de sua própria linha de produtos capilares.

A digital influencer contou com a presença de alguns amigos e também do marido Roberto Justus, que fez questão de prestigiar a esposa.

O casal posou para as câmeras e até trocou muitos beijos, mostrando que não se importaram com a presença dos fotógrafos no local.

Além disso, Ana Paula esbanjou elegância ao optar por um vestido longo com decote tomara que caia e em uma cor clara para o evento. A famosa e Roberto Justus são pais de Vicky, de quatro anos.

Por que Vicky não pode ter sua própria marca?

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, falou sobre uma decisão que teve com o marido em relação à filha deles, Vicky Justus, de apenas quatro anos. Em seus stories, na terça-feira, 08, a loira respondeu algumas perguntas e contou se pensa em deixar a herdeira ter sua própria marca de roupas.

Sempre participando de desfiles infantis e exibindo vários looks estilosos, a pequena parece ser uma boa imagem para sua própria marca. Contudo, a influenciadora digital e o empresário resolveram que, por enquanto, não aceitarão as ofertas feitas para a criança.

"Já surgiu o convite para a Vicky ter sua marca? Tipo marca de roupa, etc?", perguntaram. A esposa de Roberto Justus então respondeu. "Já sim, mas por enquanto não aceitamos. Ela é muito pequena e acabaria tendo que trabalhar", explicou ela o motivo de não aceitarem.

Ainda nas últimas semanas, a loira falou sobre a filha se parecer muito com ela não apenas na aparência, mas também no jeito. Recentemente, Ana Paula Siebert até se surpreendeu com uma resposta de Vicky sobre ir para a escola.

Leia também: Roberto Justus encanta ao posar com a esposa e a filha caçula: 'Com elas'