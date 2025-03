Bil Araújo fala sobre cuidados com a beleza masculina: 'Não só pela estética'

Ex-BBB Bil Araújo revela ser vaidoso e rebate comentários preconceituosos sobre cuidados com a beleza masculina

O ex-BBB Bil Araújo (33) leva um estilo de vida saudável e tem tornado cada vez mais público o seu amor por futevôlei. Paixão antiga do influenciador digital, o esporte praiano ganhou uma modalidade com famosos no LSK League, a Estação Alphaville, em São Paulo, e contou com um duelo entre o capixaba e Lipe Ribeiro (33), nome de destaque dos realities De Férias com o Ex e A Fazenda.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bil conta que é um homem vaidoso e que gosta de se cuidar não somente por estética. Para o empresário, seu corpo é um cartão de visita e sua relação com o esporte vem desde a infância.

"Eu sempre tive essa disciplina de cuidar do corpo. Não só pela estética, mas pelo meu estilo de vida. Gosto de estar preparado para qualquer desafio, seja no futevôlei, na musculação CrossFit, num reality ou até numa prova de resistência. Então, treino todo dia, me alimento bem, durmo bem… Claro que rola aquele dia do 'pé na jaca' (risos), mas a regra é manter o equilíbrio. O corpo é o nosso cartão de visitas, né? E mais do que isso, é nossa máquina de guerra, tem que estar bem cuidado", explica.

O termo metrossexual -- homem que se preocupa e cuida da aparência, vestuário e estilo de vida -- faz parte da rotina do ex-BBB. Para ele, tudo tem a ver com se sentir bem, o que não o faz se importar com o que os outros pensam ao seu respeito.

"A vaidade não tem a ver com masculinidade, tem a ver com se sentir bem! Sempre cuidei da minha pele, do cabelo, do estilo, e nunca vi problema nisso. Tem gente que ainda tem um certo preconceito, acha que cuidar da aparência é 'coisa de mulher', mas pô, estamos em 2025! Hoje em dia, todo mundo quer se sentir bem, se apresentar bem, e isso é questão de autoestima. O cara pode ser vaidoso e continuar sendo firme, decidido e seguro de quem ele é. Eu sou assim, sem crise!", afirma.

No esporte, Bil segue sua paixão: o futevôlei. Ele conta que sempre praticou na praia em Vila Velha, no Espírito Santo, e manteve na vida adulta como parte da sua rotina. Seja na capital São Paulo ou no litoral, sempre é hora de se exercitar.

"O futevôlei entrou na minha vida faz tempo! Sempre gostei de esporte, né? Desde moleque jogava bola, sempre fui ligado nessa parada de competição, adrenalina… Mas quando comecei a jogar futevôlei de verdade, vi que era diferente. É um esporte que exige muito—técnica, resistência, raciocínio rápido—e isso me pegou. Fora que a energia da galera na areia é outra vibe, um estilo de vida mesmo. Hoje, não tem jeito, virou paixão!", conclui o influenciador.