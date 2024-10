Ex-ator da Globo é assassinado, pedido de Rafa Justus e mais; confira os destaques da semana

Entre os destaques da semana, a morte de Maguila. O pugilista brasileiro faleceu aos 66 anos

A semana foi marcada por mortes no mundo dos famosos. Ícone do boxe brasileiro, Maguila morreu aos 66 anos nesta quinta-feira, 24. Rafa Justus (15) surpreendeu Ticiane Pinheiro (48) com um pedido que deu o que falar. O ex-ator mirim da Globo, João Rebello (45) foi brutalmente assassinado na Bahia. Veja os principais destaques.

João Rebello Fernandes foi morto a tiros em Trancoso, no sul da Bahia, aos 45 anos de idade, nesta quinta-feira, 34. O ex-ator mirim da Globo estava dentro de um carro quando foi surpreendido por homens. A polícia baiana investiga a motivação e tenta chegar aos suspeitos.

Ticiane Pinheiro falou sobre os desafios da maternidade real em uma entrevista ao podcast PodFalar, de Tati Pilão. A apresentadora do Hoje em Dia, da Record, disse que se sentia culpada por não atender a um pedido da filha, Rafaella Justus, de ir buscá-la na escola. Segundo a comunicadora, era como uma "facada no peito" não atender a solicitação da filha por conta da agenda de trabalho e dos compromissos do dia a dia.

“A Rafa fez 15 anos e parece que virou a chavinha, né? Ela sempre falava: ‘mãe, você não vai me buscar na escola?’. As vezes eu sentia essa culpa, porque às vezes eu não buscava porque eu estava trabalhando, outras vezes porque eu estava em um aniversário e eu ficava ‘aí, meu Deus, não busquei essa semana’”, disse.

Maguila, que tem como nome de batismo José Adilson Rodrigues dos Santos, morreu aos 66 anos de idade nesta quinta-feira, 24. O boxeador brasileiro lutava contra uma demência pugilística há vários anos, problema que teria relação com os golpes que ele recebeu na cabeça em lutas ao longo da carreira.

Ele estava internado em um hospital em Itu, interior de São Paulo, onde recebia cuidados paliativos. O lutador está sendo velado na Assembleia Legislativa de SP, com velório aberto ao público. Ele deixa três filhos e a esposa, Irani Pinheiro.

