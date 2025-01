Estrela de reality show morre após acidente e cirurgia no cérebro

Lynn Ban, participante do reality show Bling Empire: New York, faleceu na última segunda-feira, 20, menos de um mês após passar por uma cirurgia

Lynn Ban, participante do reality showBling Empire: New York, faleceu na última segunda-feira, 20, menos de um mês após passar por uma cirurgia de emergência no cérebro por conta de lesões após um acidente enquanto esquiava. A informação foi confirmada pelo filho dela por meio de uma publicação nas redes sociais nesta quarta, 22.

Na publicação no feed do Instagram, ele compartilhou registros de alguns momentos da artista. "Minha mãe morreu na segunda-feira. Sei que ela queria compartilhar sua jornada após o acidente e a cirurgia no cérebro, então achei que ela gostaria de ter uma última postagem divulgando as notícias com as pessoas que a apoiaram. Muitos de vocês acompanharam minha mãe, mas nunca tiveram a chance de conhecê-la ou encontrá-la pessoalmente", ele iniciou.

E continuou: "Gostaria de aproveitar a oportunidade para compartilhar quem minha mãe realmente era. Ela foi e sempre será minha melhor amiga, a melhor mãe para mim e alguém que se importava com todos. Ela sempre teve um sorriso no rosto, mesmo quando os tempos eram difíceis durante seu processo de recuperação. Ela foi uma lutadora até o fim e é a mulher mais forte que conheço. Ela era a mãe mais divertida e legal que eu poderia desejar",

"Ela cuidou de mim, do meu pai e de toda a nossa família durante toda a sua vida. Embora ela já tenha partido, farei tudo o que puder para garantir que ela nunca seja esquecida e que sua vida seja celebrada como merece. Como mensagem final para minha mãe, gostaria apenas de dizer que sentirei sua falta para sempre e terminar com algo que ela sempre me disse: 'Eu te amo mais do que a própria vida', mãe", finalizou.

O que aconteceu com Lynn Ban?

No final de dezembro, a artista contou que se acidentou enquanto esquiava na véspera de Natal em suas férias em Aspen, no Colorado, com a sua família. Nas imagens compartilhadas, ela apareceu no hospital e também mostrou o corte que foi feito em sua cabeça. "No topo da montanha, bati em uma ponta e caí de cara no chão. Por sorte, sempre uso capacete. Não pareceu tão ruim na hora e consegui esquiar até a base. Por precaução, quis ser examinada pela patrulha de esqui para verificar se havia uma concussão. Eles me avaliaram e fui liberada. Eu estava com um pouco de dor de cabeça, mas achei que depois do almoço estaria bem e poderia esquiar novamente. O paramédico sugeriu que eu fosse ao hospital para fazer uma tomografia. Isso salvou minha vida", explicou ela na época.

Após receber atendimento, descobriu que tinha um sangramento cerebral grave, o que fez com ela fosse transferida de avião para outro hospital. "A última coisa de que me lembro é de estar sendo intubada e acordando após uma craniotomia de emergência com Jett ao meu lado. Há um longo caminho de recuperação pela frente, mas sou uma sobrevivente e grata à patrulha de esqui, à incrível equipe de médicos e enfermeiras e ao apoio da minha família e amigos", disse ela em sua última publicação em vida.

