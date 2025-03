Gabriel Santana abre o jogo sobre período solteiro: 'Não sou uma pessoa carente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel Santana reflete sobre relacionamentos, comenta a atual temporada do BBB e dá detalhes da reestreia de sua peça

Gabriel Santana(25) demonstra ser bem resolvido em relação à vida amorosa. Solteiro há cerca de seis anos, o ator reforça a importância de se falar sobre os mais diversos tipos relacionamentos e entender que a felicidade não está atrelada a um romance.

"Queria muito noticiar que eu vou estar namorando ou amando, mas eu sou um encalhado [risos]. Estou solteiro há seis ou sete anos, mas não sou uma pessoa carente que fica esperando um relacionamento", começa Gabriel Santana , em entrevista à CARAS Brasil.

Apesar de ter vivido algumas paixões no meio do caminho, o artista diz que pretende se relacionar com alguém que venha apenas para somar. Santana afirma que, quando for se relacionar com alguém, quer estar bem consigo mesmo e ter a pessoa ao seu lado para te fazer ainda melhor.

Para ele, é importante falar sobre relacionamentos porque isso naturaliza as diversas formas de amor. O ator reflete que aprender a amar envolve uma questão cultural, e até mesmo geracional, e que o debate acerca dessas relações é fundamental.

"A galera de 50 anos, por exemplo, entende que ciúme é uma demonstração de afeto e se não debatemos isso, muitas pessoas ainda pensariam assim. Quanto mais pessoas falam sobre os mais diversos tipos de relacionamento, tudo vai naturalizando e você entende a forma que faz mais sentido para você."

Santana também reestreou a peça O Sonho Americano, que segue em cartaz no Teatro Studio Heleny Guariba, em São Paulo, com exibições aos sábados às 20h e domingos às 19h até 30 de março. Com a agenda cheia de compromissos e enfrentando o desafio de conciliar tudo, ele afirma que não sobra muito tempo para acompanhar fielmente o BBB—reality que ele participou em 2023.

"Estou muito focado na minha carreira. Minha vida como ator, produtor e vida pessoal estão contabilizando muito do meu tempo", explica ele, que acompanha o andamento do jogo através das redes sociais e em conversas com os amigos. Apesar disso, o ator reconhece a mudança que o reality trouxe para sua vida.

"A experiência do BBB é muito intensa. Desde que eu saí da casa muita coisa mudou, principalmente profissionalmente. Iniciei minha carreira como apresentador, produtor cultural e as coisas estão se encaminhando para darem certo em 2025 e 2026 também."

