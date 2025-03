Carmo Dalla Vecchia dá resposta afiada para internauta após crítica

Em suas redes sociais, Carmo Dalla Vecchia mostrou que não tem papas na língua e fez questão de responder um internauta que criticou sua aparência

Em suas redes sociais, Carmo Dalla Vecchia sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta quinta-feira, 13, um internauta criticou a aparência do ator, afirmando que ele está "muito acabado". O famoso mostrou que não tem papas na língua e fez questão de responder à altura.

"Estou com mais cabelo do que você. E meus dentes estão mais cuidados. O que acontece é que você vem esperando o cara que viu na TV 20 anos atrás. E quando me vê, percebe que o tempo passou. Mas passou melhor para mim do que para você, viu? Tenta uma dieta para sair da aparência de Fofão do Balão Mágico. Talvez ajude você a pegar mais gente", disse ele, que ainda acrescentou: "Viva a treta".

O último trabalho de Carmo Dalla Vecchia foi como o Érico em Amor Perfeito, novela exibida em 2023 pela Rede Globo.

Sinceridade

O ator Carmo Dalla Vecchia não ficou calado ao se deparar com comentários ofensivos após compartilhar um vídeo em que aparece beijando um ator durante um ensaio da peça Corte Fatal. Por isso, ele decidiu dar um basta nos ataques e compartilhou a resposta afiada que deu a um internauta.

"Desnecessário", escreveu o internauta. "Você gostaria que existisse um limite a um beijo entre homens porque isso te agride?! Cansei do lugar que pessoas como você acham que beijos gays deveriam estar. O lugar da invisibilidade! Não aceito a cadeira que você gostaria que eu me sentasse. Não quero participar da mesa me comportando com as maneiras que gente como você escolheram para mim", iniciou ele na resposta.

Que complementou: "Eu escolho como vou me comportar. Cuide da sua educação que eu cuido da minha. Você não gosta do meu astral, eu apenas tenho uma passabilidade maior para você por ser branco, ser casado, ter família e talvez dê menos pinta do que aquela que você admitiria um gay dar. Portanto, se retire e vá cagar".

