Médico explica cuidados necessários após explante de Carolina Dieckmann: 'Orientações'

No ano de 2022, Carolina Dieckmann (46) contou que decidiu fazer a cirurgia de explante e retirou as próteses de silicone que havia colocado em 2008. À época, a atriz precisou se atentar a uma série de cuidados que acompanham o pós-operatório do procedimento.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que após a cirurgia realizada por Carolina Dieckmann, os pacientes precisam se atentar a algumas práticas e podem optar por fazer também tratamentos auxiliares.

"Os cuidados incluem o uso de sutiã cirúrgico, repouso relativo, evitar esforço físico nas primeiras semanas e seguir corretamente as orientações médicas. Além disso, tratamentos auxiliares, como drenagem linfática, podem ajudar a reduzir o inchaço e melhorar a recuperação", começa.

Biancardi diz que o pós-operatório ainda pode variar de acordo com a técnica escolhida. "Se o explante for simples, sem necessidade de ressecção da cápsula ou mastopexia, a recuperação tende a ser mais rápida, com retorno às atividades leves em poucos dias."

"Já quando há a necessidade de reconstrução da mama, o período de recuperação pode ser mais longo. Em geral, o inchaço diminui progressivamente nas primeiras semanas, e os resultados finais podem ser observados após alguns meses."

O especialista ainda explica que algumas pacientes podem precisar retornar à sala de cirurgia. Ele diz que, em alguns casos, pode se fazer necessário um retoque cirúrgico para ajustar a forma das mamas após a cicatrização completa.

Dieckmann explicou que colocou as próteses após amamentar seu segundo filho, José Worcman (17). Quando implantou os silicones, ela estava se preparando para interpretar uma surfista na novela Alto Astral (Globo). Ao longo dos anos, a artista não teve nenhum problema com as próteses.

