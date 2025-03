Claudia Raia encanta ao mostrar passeio com o marido e o filho em Portugal

Em Portugal, a atriz Claudia Raia postou registros de um passeio de gôndola que realizou com o marido, Jarbas Homem de Mello e o filho, Luca

Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 13, ao mostrar um passeio que realizou com sua família.

Através dos Stories, a atriz mostrou um passeio de gôndola que realizou em Portugal ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, e do filho deles, Luca, de dois anos. "Hora do neném passear", escreveu a artista na legenda da publicação.

Vale lembrar que Claudia Raia viajou para Portugal em turnê com a peça teatral Cenas da Menopausa, e falou sobre a experiência de ter levado o caçula. "Estamos todos em turnê com o Cenas Menopausa, inclusive, com nosso baby Luca grudado com a gente. Ele é tão bonzinho."

"E como uma boa mãe capricorniana, eu estou sempre correndo, tentando aproveitar as folgas e os horários livres entre os ensaios, uma loucurinha! Quem é mãe me entende [risos]. E você, tem conseguindo conciliar trabalho e a família?", contou a atriz, que também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia.

Claudia Raia mostra passeio com o filho - Foto: Instagram

