Luciano Amaral se pronuncia após ficar de fora da nova versão de Mundo da Lua

A série 'Mundo da Lua', da TV Cultura, vai ganhar uma continuação e o personagem Lucas Silva e Silva não será interpretado por Luciano Amaral

Sucesso dos nos 1990, a série Mundo da Lua, da TV Cultura, vai ganhar uma continuação, mas sem a presença do protagonista, Luciano Amaral, intérprete de Lucas Silva e Silva.

Após a notícia vir à tona, o famoso se pronunciou em suas redes sociais. Ele compartilhou um vídeo de uma cena da série, na qual Lucas aparece chorando enquanto gravava sua mensagem no tradicional gravador.

"Não chore, Lucas Silva e Silva. Tudo vai ficar bem. Fique tranquilo, porque farei de tudo para te proteger. Nunca deixarei que ninguém te desrespeite, se aproveite de você ou te faça mal. Você é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Com carinho, Luciano", escreveu ele na legenda da publicação.

Na nova versão, o personagem Lucas Silva e Silva será interpretado pelo ator Marcelo Serrado. Segundo o F5, Luciano e Mira Haar, a interprete de Carolina, a mãe de Lucas, recusaram o convite da TV Cultura para voltarem aos papéis por não concordarem com as condições oferecidas. Barbara Bruno será a matriarca da família.

Antonio Fagundes, que interpretou Rogério, pai do protagonista, e Mayana Blum, Juliana, a irmã do menino, aceitaram a proposta. Anna D'Lira, Rosa, a emprega, atualmente mora na Suíça e não foi procurada pela emissora.

Na continuação da série, Lucas terá uma família e passará o seu gravador para a filha, que seguirá os passos do pai e imaginará as próprias aventuras. A ideia é que haja duas temporadas com 24 episódios cada.

Vale lembrar que atualmente Luciano Amaral é contratado da Disney e apresenta programas esportivos na ESPN. Além de Mundo da Lua, ele também fez parte de Castelo Rá-Tim-Bum, interpretando o personagem pedro.

Luciano Amaral abre álbum de fotos com elenco de Castelo Rá-Tim-Bum

Recentemente, Luciano Amaral encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques da época das gravações de Castelo Rá-Tim-Bum e fotos atuais com os atores do elenco, Cassio Scapin, o Nino, Cinthya Rachel, a Biba, e Fredy Allan, o Zequinha.

"Dump aleatário TBT do Castelo Rá-Tim-Bum. 1) Foto tirada pouco antes de começarmos mais um dia de gravação. Nino, Biba, Pedro e Zequinha na maquiagem da TV Cultura junto do Wagner Bello, nosso eterno Etevaldo. 2) Foto tirada antes mesmo de sermos Zeca, Biba e Pedro. Divulgação da peça teatral 'A Fuga do Planeta Kiltran'. Foi essa peça que o diretor e criador Cao Hamburger foi assistir para ver o que achava dos 3 juntos. 3) Reencontro que não acontecia fazia muito tempo, mas ainda faltava alguém. 4) Pouco tempo depois finalmente aconteceu. Reencontro dos quatro. Esse momento registra uma tentativa de reproduzir uma foto em que os 4 estão pulando em uma foto clássica. Não deu muito certo, como dá pra ver.

5) Uma das minhas fotos favoritas junto ao Sérgio Mamberti (Dr. Victor). Acho muito bonita essa. 6) Making of e foto tirada nos camarins de uma das inúmeras apresentações que fizemos pelo país com a peça do Castelo Ratimbum. 7) Incrível como os anos passam e é como se nada tivesse mudado. Conheço a Cinthya desde os 6 anos de idade. Essa com o "figurino" trocado nunca tínhamos postado. 8) Quadro que tenho em casa com referências da minha carreira. Claro que tem mto Castelo aí, não poderia ser diferente", detalhou.

