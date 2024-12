Em velório, Inês Galvão conta que não sabia que Ney Latorraca estava doente

A atriz Inês Galvão se despede do ex-marido, Ney Latorraca, nesta sexta-feira, 27, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

A atriz Inês Galvão, de 65 anos, se despediu do ex-marido, o ator e humorista Ney Latorraca (1944-2024), que morreu nesta quinta-feira, 26, aos 80 anos. A artista compareceu ao velório do veterano que acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 27. Na ocasião, a famosa falou sobre o comediante, com quem foi casada por cinco anos, de 1983 a 1987.

"Eu estava dentro do táxi pensando... Eu não estava preparada para isso, nunca imaginei isso na minha vida, que eu viria no velório do Ney! Na minha cabeça, o Ney era imortal. Eu nunca pensei em um dia perder o Ney", disse em entrevista ao gshow.

E confessou: "O Ney estava sempre na minha vida em um canto especial, em um lugar especial da minha vida sempre. Eu não sei nem o que dizer, porque eu não sabia que ele estava doente.", afirmou sobre Ney, que morreu devido a um câncer de próstata.

Relacionamento com Ney Latorraca

"Nos últimos tempos eu não conseguia falar com ele, porque ele se isolou. E eu achava que ele estava brigado comigo. Eu mandava 'whatsaap' e ele não respondia, eu ligava e ele não atendia... (...) Agora, estou descobrindo que não era isso. Ele não me contou que tinha sido diagnosticado (com câncer), talvez porque quisesse me preservar pelas histórias que eu já passei...", declarou.

Inês confessou que descobriu que Ney tinha falecido após ver um post de Miguel Falabella se despedindo do amigo. E confirmou em seguida a informação pelas redes sociais.

"Fui descobrindo... E passei um dia muito ruim ontem! (...) Tinha que vir dar um beijinho nele de despedida e agradecer tudo que ele foi na minha vida. Ele foi muito importante na minha vida como mulher, como pessoa e como atriz. Aprendi muito. Se sou alguma coisa como atriz, eu devo muito ao Ney", emocionou-se.

Leia também: Dois ex-maridos da atriz Inês Galvão morreram pela mesma doença