Ex-mulher de Ney Latorraca é vista no velório dele no RJ

Ex-mulher do ator Ney Latorraca, a atriz Inês Galvão vai ao velório do corpo dele no Rio de Janeiro para se despedir

A atriz Inês Galvão foi ao velório do corpo do ator Ney Latorraca no Theatro Municipal do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 27, para se despedir do artista. Ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto estava ao lado de outros amigos e familiares durante a cerimônia de despedida.

Inês e Ney foram casados por cinco anos na década de 1980. Depois da morte dele, ela relembrou que eles se separaram por causa de atritos com a mãe dele.

"A gente ficou junto e foi uma relação muito maneira, muito legal. A gente se divertiu muito, aprendi muita coisa com o Ney, e espero ter ensinado a ele também. Era muito divertido, e, na verdade, a gente só acabou por interferência da mãe dele. Era uma convivência muito complicada, difícil. Aí eu acabei terminando com ele, tivemos uns probleminhas. A gente se afastou e não foi por uma briga entre mim e ele, não houve desentendimento. Sempre teve muito amor e carinho entre a gente", disse ela em entrevista ao Jornal Extra.

Então, Inês contou uma situação que a fez decidir pelo fim da união. "Eu tinha preparado um jantar surpresa para ele, com 40 amigos, como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Irene Ravache, Marília Pêra, e deixei para a Dona nena levá-lo até o restaurante. Essa era a única parte dela na história. E ela simplesmente não levou! Ele foi beber com o Laurinho Corona e eu fiquei lá, como uma idiota esperando ele no Plataforma, e ele sem saber de nada. Aí, pra mim, deu. Terminei com ele", afirmou.

O velório de Ney Latorraca aconteceu nesta sexta-feira, 27. Logo depois, o corpo dele foi levado para a cremação.

Inês Galvão no velório de Ney Latorraca - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Causa da morte de Ney Latorraca

O ator Ney Latorracafaleceu na manhã desta quinta-feira, 26, aos 80 anos de idade após ficar internado por alguns dias no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, ele faleceu em decorrência do câncer de próstata e sepse pulmonar.

O artista foi diagnosticado com câncer de próstata em 2019 e fez uma cirurgia para remover a glândula. Porém, a doença voltou em agosto de 2024 e ele teve metástase.

O ator deixou o viúvo, o ator e escritor Edi Botelho, com quem estava junto há 30 anos.

