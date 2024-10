Em lua de mel, João Gomes e Ary Mirelle compartilham clique romântico

Em nova postagem nas redes sociais, João Gomes e Ary Mirelle surgiram em clima de romance durante lua de mel em São Miguel dos Milagres

João Gomes e Ary Mirelle estão curtindo bastante os dias de recém-casados. Na última quinta-feira, 25, o casal surgiu em clima de romance durante a Lua de Mel em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Eles se casaram na última segunda-feira, 21, em uma cerimônia luxuosa, realizada no Castelo de Brennand, em Recife, Pernambuco.

Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou um registro dos dois no Mirante de São Miguel dos Milagres. Na imagem, João e Ary, que estão viajando com o filho, Jorge, de nove meses, aparecem agarradinhos enquanto se beijam.

Nesta sexta-feira, 25, a mãe de João Gomes e sogra de Ary Mirelle, Kátia Gomes surpreendeu ao fazer uma homenagem para a nora nas redes sociais. O motivo da surpresa é que, no passado, as duas já se envolveram em polêmicas quando um atrito veio à tona.

Depois de ver o filho se casando, a mãe do cantor abriu um álbum de fotos da nora e abençoou a vida do casal. “Que a união de vocês seja abençoada por Deus e que entre você e meu amado filho sempre reinem a harmonia, a amizade, a compreensão, o companheirismo, e, claro, o amor! Que sejam muito felizes”, disse ela.

João Gomes e Ary Mirelle compartilham nomes escolhidos para próximo filho que tiverem

Na última quarta-feira, 23, João Gomes e Ary Mirelle usaram as redes sociais para responder algumas dúvidas dos fãs. Curtindo a lua de mel em São Miguel dos Milagres, Alagoas, os recém-casados revelaram se já escolheram possíveis nomes para o próximo filho.

“Se for homem vai se chamar Joaquim”, contou Ary. “Joaquim Neymar… Joaquim Ronaldo para ser bom de bola”, brincou João Gomes. “Se for menina ia ser Maitê, mas acho que vou trocar. Vai ser Madalena”, finalizou a jovem.

Vale lembrar que, juntos, João e Ary são pais do pequeno Jorge, de 9 meses de vida. Recentemente, o casal divertiu a web ao se fantasiar de forma inusitada para o mêsversário do bebê. Com inspiração no filme 'Shrek', a influenciadora digital surgiu vestida de Princesa Fiona e o cantor, junto com o herdeiro do casal, de Shrek.

