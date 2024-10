Ary Mirelle revela destino da lua de mel com João Gomes: 'Chegamos'

Após casamento luxuoso, Ary Mirelle usou os stories do Instagram para revelar o destino escolhido para a lua de mel com seu marido, João Gomes

O cantor João Gomes está oficialmente casado! Na noite de segunda-feira, 21, ele subiu ao altar com a influencer Ary Mirelle, que é a mãe do seu filho, Jorge, de 9 meses. Agora, nesta quarta-feira, 23, ela mostrou o destino escolhido para a lua de mel. Para a viagem romântica, eles escolheram passar uns dias em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

A esposa do cantor usou as redes sociais para compartilhar registros do momento. Nos stories do Instagram, ela mostrou o instante em que chegaram à pousada. Em seguida, revelou que o filho do casal também foi para a lua de mel. "Os pais apegados que não conseguem ficar longe do filho", brincou ela. "O neném veio, mas a babá também está aqui. Ainda não me acostumei a ficar distante", complementou.

Ary também mostrou que o lugar foi preparado especialmente para os recém-casados. No quarto do hotel, os dois foram recepcionados com flores, fotos do casamento e lembrancinhas.

Veja:

Stories de Ary Mirelle (Reprodução/Instagram)

Ary Mirelle fala sobre penetra em seu casamento com João Gomes

E a influenciadora compartilhou nesta terça-feira, 22, sobre a ‘penetra’ que flagrou durante a festa de seu casamento. Nos stories do Instagram, ela detalhou como ficou sabendo da pessoa que foi ao evento sem receber convite.

"Entrou uma penetra no casamento. Minha mãe chegou em mim e disse: 'Tem uma penetra no teu casamento'. Aí eu falei: 'Jesus, acho que não. Não é possível'. A menina falsifica as coisas e entra. Ela faz isso em um monte de festa. Mas deixa ela viver a vidinha dela de penetra. Quando peguei meu celular, vi o babado rolando. Eita, Jesus! O povo perguntando da penetra. Gente, já foi", disse ela.

Em outro momento, a influenciadora contou também que ela e o noivo enfrentaram uma situação inusitada. "Vou só contar do perrengue da aliança de João. Ele provou a aliança, entrou no dedo dele perfeito. Chegou no dia do casamento, a aliança não entrou, não deu. Ou ele inchou, eu não sei. Inchou na hora ou engordou, mas inchou de um jeito, minha gente. Não entrou de jeito nenhum, estava ficando vermelha. Aí ficou a aliança pela metade. Estava dando e agora não dá mais", confessou Ary.