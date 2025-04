Daniele Hypolito aponta seu 'maior erro' dentro do BBB 25: 'Me arrependo'

Eliminada do BBB 25 no 13º paredão, Daniele Hypolito abriu o coração e revelou o que poderia ter feito de diferente no jogo

Fora do BBB 25 há cerca de uma semana, Daniele Hypolito tem refletido aos poucos sobre sua trajetória no reality show da TV Globo. A ex-ginasta enfrentou o 13º paredão da temporada após afirmar para Delma que a sister poderia indicá-la à berlinda em consenso com Maike.

Em entrevista à 'Quem', Daniele abriu o coração e comentou sobre a atitude de se colocar na zona de risco. De acordo com a irmã de Diego Hypolito, o episódio foi seu 'maior erro' dentro do jogo.

"É claro que eu me arrependo, porque eu não queria estar fora da casa", declarou a ex-sister. Daniele Hypolito ainda disse acreditar que, caso não tivesse facilitado sua ida ao paredão, talvez ainda estaria na competição.

"Eu me arrependo no sentido de que eu dei um tiro no meu pé, porque talvez se eu não tivesse falado, nem eu nem o Diego teríamos saído. Eu estaria na casa e o meu irmão, muito provavelmente, teria voltado do paredão", disse. A atitude da ex-ginasta olímpica foi uma forma de tentar salvar o irmão da berlinda.

"Mas a gente não tem certeza de nada daqui de fora, e eu estava com medo por conta de ele ter passado uma semana dificílima, de ter ido para o paredão, de a gente não ter ido bem na prova do anjo e de ele ter ido para o monstro... foi uma soma de coisas", acrescentou Daniele Hypolito, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniele Hypolito 🤸🏻‍♀️ (@danyhypolito)

Daniele Hypolito reencontra a mãe fora do BBB 25

Eliminada do BBB 25, da Globo, com 50,37% dos votos no 13º paredão, Daniele Hypolito está, aos poucos, retomando a rotina fora do reality. Na terça-feira, 8, a ginasta compartilhou em suas redes sociais como foi o reencontro com a mãe, Geni Matias Hypólito.

Após ficar mais de 80 dias confinada, Daniele celebrou o momento. "Posso não ter ganhado o BBB 25, mas há coisas que o dinheiro não compra. O amor e o carinho de uma mãe", escreveu ela na legenda. "A saudade aqui era gigante! Muito bom reencontrar quem a gente ama. Te amo, mãe!", completou; confira o vídeo do reencontro!

Leia também: Daniele Hypolito reflete sobre decepção com sisters no BBB 25: "Coração de manteiga"